El anillo de Menem: Justicia argentina investiga el robo de la famosa joya

El anillo de Menem: Justicia argentina investiga el robo de la famosa joya

Hasta su última hospitalización, el expresidente argentino Carlos Menem solo se quitaba su famoso anillo de oro para dormir. Luego de su muerte se conoció que... 17.02.2021, Sputnik Mundo

La muerte del expresidente argentino Carlos Saúl Menem no terminó con las intrigas y polémicas en torno a su figura. Apenas horas después de su funeral, trascendió un escándalo que afecta directamente a su familia: el clásico anillo de oro que el exmandatario utilizaba desde hace décadas fue robado de su casa días antes de su muerte.Según informó la cadena de noticias TN, los familiares de Menem se percataron de la desaparición del anillo en el mes de diciembre, cuando el político fue hospitalizado por última vez. El robo fue denunciado ante la Justicia el 19 de diciembre de 2020 pero la familia entiende que la sustracción de la joya se produjo entre el 6 y el 17 de ese mes.Que se trate de un lujoso anillo de oro con una piedra de ónix negro es solo parte de su valor, ya que la pieza tiene gran valor afectivo para la familia Menem. En realidad, se trata de una réplica del anillo original, que el padre de Carlos Menem le regaló a sus hijos. Carlos Saúl lució el anillo hasta 1989 cuando, a poco de asumir la Presidencia, lo extravió.En aquella época su hija, Zulema Menem, le obsequió el anillo que utilizaba hasta ahora: una réplica exacta, también de oro y ónix, que tenía las inscripciones de los cuatro hijos del expresidente.Según consignó TN, Menem solo se quitaba el anillo para dormir, cuando lo dejaba dentro del estuche de sus lentes en su mesa de luz. Al ser hospitalizadoDe acuerdo a la versión de la familia, la desaparición del anillo fue advertida por uno de los enfermeros personales de Menem, que abrió regresó a su casa para buscar los anteojos dentro de su estuche. Al abrirlo comprobó que el anillo no estaba allí.La denuncia presentada por la familia motivó una causa judicial que ya lleva varias indagatorias y que tiene entre los posibles sospechosos a tres enfermeros que habían sido contratados de forma temporal en el último tiempo. Según los medios argentinos, también se investiga a dos asistentes, dos custodios y otros trabajadores que fueron a la residencia en diciembre para realizar arreglos.Para la familia, no recaen sospechas sobre otros familiares o trabajadores que asisten a Menem desde hace años.La investigación podría derivar incluso en allanamientos en busca del anillo y de un teléfono móvil del expresidente, que también fue denunciado como robado. De acuerdo al entorno familiar, algunos de los interrogados faltaron a la verdad en sus declaraciones, por lo que su situación sería más comprometida.

