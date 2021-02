https://mundo.sputniknews.com/20210217/como-arsne-lupin-8-detenidos-tras-el-robo-de-un-diamante-millonario-en-barcelona-1107884113.html

Como Arsène Lupin: 8 detenidos tras el robo de un diamante millonario en Barcelona

Una pareja viajó desde Francia hasta Barcelona interesada en 'adquirir' un diamante valorado entre siete y 15 millones de euros: el comprador y su mujer, una... 17.02.2021, Sputnik Mundo

En realidad no eran ni gemólogos, ni compradores: eran ladrones de guante blanco que con sigilo y aparentando un estilo de vida deslumbrante, lograron darle el "cambiazo" al dueño de la piedra preciosa. Los autores del robo simularon estar interesados en comprar el diamante sustraído, realizando una maniobra al más puro estilo de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco más conocido de las novelas del escritor francés Maurice Leblanc. La táctica fue la siguiente: aprovecharon la distracción del vendedor para practicar el cambio de la caja que contenía la pieza original por otra caja que no contenía nada. Los hechos, que ocurrieron en Barcelona en enero de 2020 en un despacho de lujo, han acabado desmontando un año después la red de estafadores en Francia. Ella se hacía pasar por una experta gemóloga que iba a realizar el estudio de autenticidad, y él, por el comprador del diamante. Tras la denuncia, se inició la investigación por parte de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, lo cual permitió identificar a la autora material del robo, que simulaba ser tasadora en diamantes y su pareja sentimental, cuyas huellas dactilares se pudieron recuperar de la caja. También lograron dar con el que simuló ser el comprador y que resultó ser el punto de conexión entre las investigaciones de Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, hecho que propició el equipo conjunto de investigación entre ambos cuerpos policiales. La conexión surgió tras detectar una coincidencia que además también solía hacer Lupin: cambiar de identidad. La identidad falsa del presunto comprador hizo que se crease un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos cuerpos policiales, lo que promovió la investigación de estas personas en Francia al sospecharse que integrarían una organización criminal dedicada a este tipo de estafas por toda Europa. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, los miembros de la organización tenían pensando cometer otra estafa similar en Valencia, pero no se efectuó porque no se produjo el encuentro entre la víctima y los investigados. Asimismo, durante la investigación, se tuvo conocimiento de varios intentos de vender los diamantes sustraídos, así como de un posible viaje a Dubái para vender uno de ellos. Todas esas gestiones tuvieron un resultado infructuoso.La operación conjunta de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la policía judicial francesa demostró la existencia de una organización muy profesional que actuaba en toda Europa especializada en las estafas por el método Rip Deal, que consiste en fingir una solvencia económica que no existe para dar confianza a las víctimas. La investigación ha culminado con la detención de ocho detenidos en tres operaciones de registro llevadas a cabo en la localidad francesa de Brondy y la intervención de 10.000 euros en efectivo, dos certificados de joyas, documentación relacionada con la compra de una vivienda en Rumanía, una lupa dedicada al uso de joyería y una llave USB que permite el acceso y las transacciones en una billetera de criptomonedas, además de la maleta utilizada en el robo de Cannes y el sobre con los trozos de papel en forma de billetes.

2021

