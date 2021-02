https://mundo.sputniknews.com/20210217/china-eeuu-de-los-golpes-de-trump-a-la-estrategia-de-biden-1107904841.html

China-EEUU: de los golpes de Trump a la estrategia de Biden

China-EEUU: de los golpes de Trump a la estrategia de Biden

Tras un mes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Sputnik conversó con el doctor Carlos Aquino, experto peruano en economía asiática, sobre los planes... 17.02.2021

Lejos del deterioro que exhibía un año atrás la economía china, cuando el nuevo coronavirus detenía las fábricas y cerraba los comercios, 2020 no le pasó la factura prevista. La debacle no fue ni cercana a lo que se esperaba y el gigante asiático se convirtió en la excepción del mundo, al crecer en el año que significó una de las mayores crisis económicas mundiales del último siglo.EEUU, que por estas fechas pero del año pasado aún parecía inmune a los peligros del virus— que más tarde se convirtió en pandemia—, prometía ser capaz de descontar parte de la ventaja que China le había sacado en los últimos años. Sin embargo, el COVID-19 convirtió al país en uno de los mayores perdedores.La política del entonces presidente norteamericano Donald Trump continuó con las hostilidades que caracterizaron los años de su gestión. A pesar de lograr un compromiso de su rival para aumentar el consumo de productos estadounidenses, no logró reducir las brechas en términos de comercio ni de crecimiento del Producto Bruto Interno.A su criterio, las acciones del republicano representaron "golpes para castigar al enemigo", pero no los complementó con políticas para fortalecer la economía de la potencia norteamericana."Además ha aislado a EEUU porque los castigos a China no solo la afectaron a ella sino a otros países. Y no solo eso: impuso sanciones y aranceles similares a países socios, amigos", agregó.El actual mandatario, Joe Biden, promete en cambio una política que para el analista podría ser más efectiva para lograr sus objetivos. En cierta medida, esto se debe a que no es unilateral por parte de su país y a que es menos beligerante."La retórica va a cambiar. No vamos a ver esos discursos incendiarios que hacía Trump. Y lo otro que también va a cambiar es la forma. Antes había un enfrentamiento total, una Guerra Comercial total y EEUU actuaba unilateralmente. Biden dijo que ahora va a trabajar con sus aliados, con Japón, Corea del Sur, India y Australia", apuntó.A tales acciones se espera que las potencie con políticas que aumenten la competitividad a través de la inversión en educación e infraestructura, una de las mayores faltas que se le critican a Trump.En Uruguay, Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Radio Illimani de Bolivia (94.3 FM señal para todo el país) y 93.7 (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

