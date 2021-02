https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107909380.html

Alcalde ecuatoriano de Quito investigado por peculado no descarta salida del cargo

"En el interior del Concejo hay un orden parlamentario, una ley, ordenanzas que trazan el camino para una decisión; si en democracia, como establece la norma, tres cuartas partes de los 21 concejales dicen que me vaya a casa, pues me iré a casa, no tengo ningún inconveniente", dijo el alcalde en una entrevista realizada por radio Sucesos.El martes, la Fiscalía General vinculó a Yunda como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores en las investigaciones de peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección del COVID-19.La Fiscalía, que solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, dijo en un comunicado que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (norte), Vladimir Jhayya Flor, ordenó para los acusados la prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentación cuatro días a la semana ante la autoridad competente.Además, determinó la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por un monto de hasta cinco millones de dólares.Comisión anticorrupciónMientras tanto, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) instó al burgomaestre de Quito para que se haga cargo de las funciones del alcalde mientras se esclarecen las inculpaciones en su contra por parte de la Fiscalía.De manera similar se pronunciaron dos concejales.En el caso están procesadas penalmente 14 personas más.Según la Fiscalía, la compra irregular de pruebas PCR habría causado un perjuicio por más de cuatro millones de dólares.Yunda sostiene que durante la investigación demostrará que nunca participó en dicho proceso, que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del municipio.El miércoles, el alcalde se presentó ante un magistrado de Quito, dando cumplimiento a la orden judicial.

