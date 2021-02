https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107903768.html

Asociación de Empleadores de Eslovaquia insta al Gobierno a reconocer vacuna Sputnik V

Asociación de Empleadores de Eslovaquia insta al Gobierno a reconocer vacuna Sputnik V

PRAGA (Sputnik) — La Asociación de Sindicatos de Empleadores de Eslovaquia llamó este miércoles 17 por la noche al Gobierno a tomar una decisión sobre la... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Por la mañana el primer ministro del país, Igor Matovic, escribió en Facebook que en la reunión del Gabinete del jueves se discutirá la posible petición de que Rusia suministre la vacuna Sputnik V, incluso antes de que el fármaco se registre por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).La asociación afirma, en particular, que la vacuna Sputnik V, según varios estudios, muestra una excelente eficacia, del 91,6%, los efectos secundarios de la vacunación son insignificantes, además, no necesita un proceso de congelación profunda, pues el fármaco se puede almacenar en un refrigerador ordinario, a una temperatura de unos 2-8 grados centígrados.El comunicado llama además a realizar el registro de la vacuna "independientemente de los procedimientos europeos".Según los sindicatos de empleadores, en la situación actual el país no se puede dejar llevar por los intereses geopolíticos, ya que, en primer lugar, es necesario proteger las vidas humanas.La espera de la inscripción de la vacuna Sputnik V en la EMA podría provocar que otros países se adelanten a Eslovaquia, creando una escasez de esa vacuna en el mercado, lo que podría llevar a un aumento de su precio, subraya el documento.La Asociación de Sindicatos de Empleadores de Eslovaquia existe desde 1991, y su objetivo consiste en crear las condiciones para la protección y el desarrollo de la actividad empresarial.El organismo es el más grande de este tipo en el país y representa los intereses de aproximadamente 11.000 empleadores, que brindan empleos a más de 300.000 personas, de una población total de 5,46 millones de habitantes.

