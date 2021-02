https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107902409.html

El candidato indígena de Ecuador pide que suspendan escrutinio y abran las urnas

El candidato indígena de Ecuador pide que suspendan escrutinio y abran las urnas

QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial del movimiento indígena de Ecuador, Yaku Pérez, presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) un pedido para que se... 17.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-17T20:18+0000

2021-02-17T20:18+0000

2021-02-17T19:56+0000

américa latina

yaku pérez

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1094348702_0:180:2657:1675_1920x0_80_0_0_1fb17043e2dba5c2a9d35e9d831c4ef6.jpg

"Estamos formalizando el pedido para que se suspenda el escrutinio; si no quieren destapar las urnas para que no se destape la olla de grillos de la corrupción, están yendo contra el principio de transparencia", dijo Pérez al presentar oficialmente el pedido.El candidato afirmó que se ha comprobado una serie de anomalías e irregularidades en el escrutinio de los votos de la primera vuelta electoral."Hemos evidenciado las anomalías, las irregularidades no solo en las papeletas sino también en el sistema", dijo Pérez.Agregó que si se abren las urnas y se recuentan los votos su candidatura podría recuperar, al menos, 500.000 adhesiones.También dijo que presentará un recurso legal en el Tribunal Contencioso Electoral e incluso acciones internacionales.Voto a votoPérez, que representa a Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), disputa voto a voto el pase al balotaje del 11 de abril con Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza derechista Creando Oportunidades (CREO)-Partido Social Cristiano (PSC).El 16 de febrero, el pleno del CNE no logró los votos necesarios para dar paso al recuento de votos que busca Pérez.En la votación, realizada casi a la medianoche del 16, la propuesta de recuento de votos obtuvo dos votos a favor, dos en contra, una abstención y un consejero abandonó la sesión sin emitir su opinión.Según el conteo oficial del CNE, con el 100% de actas procesadas y 99,93% de actas computadas, Lasso registra un 19,74% de votos, frente a un 19,38% de Pérez.Falta computar las actas del voto en el exterior, provenientes de Estados Unidos y Canadá.Las actas procesadas son las que han ingresado al sistema y las computadas las que se han contabilizado.

/20210217/ecuador-el-acuerdo-entre-yaku-perez-y-guillermo-lasso-es-ilegal-1107865598.html

/20210216/1107846066.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

yaku pérez, elecciones presidenciales en ecuador (2021), ecuador