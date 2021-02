https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107882290.html

México enfrenta escasez de gas natural de EEUU con fueloil y carbón

La suspensión de los suministros de gas natural importado del estado de Texas, sur de EEUU, dejó sin energía estados del norte y centro de México, originada en un vórtice polar que congeló gasoductos utilizados para transportar el energético a las plantas generadores de energía eléctrica en México."Hay una crisis por la tormentas de nieve en el norte, esto afectó la producción y distribución de gas, las plantas de generación de energía eléctrica operan con gas, y se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas", explicó el gobernante mexicano. Compra de embarques de gasLa compra de gas licuado en embarques es otra medida adoptada ante la escasez del hidrocarburo, que causó cortes de energía eléctrica en cinco estados fronterizos con EEUU (Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua), desde el 15 de febrero.Las autoridades mexicanas implementan un plan de acción para enfrentar la emergencia aplicando apagones temporales aleatorios de 30 minutos en 12 estados más del centro del país."Tenemos la mayor presión en el tiempo pico, cuando más energía se consume de 6:00 a 10:00 de la noche, cuando tenemos que llevar a cabo una mejor planeación, para que se organicen estos apagones periódicos", agregó.López Obrador subrayó que la escasez y aumento del precio del energético se debe a las heladas y nevadas en el vecino estado de Texas, que también sufre apagones, sin embargo, "no hay ninguna represalia de que no nos entregan gas (de EEUU) porque no nos ven con buenos ojos".Explicó que hace mucho tiempo no se ocupaban las plantas carboníferas, "pero no porque contaminaran o generaran oposición [de ecologistas], sino que se le da preferencia a las particulares", que generan energías con viento y luz solar.El jefe del Ejecutivo dijo que ante las tormentas invernales, la estatal Petróleos Mexicanos comenzó desde hace una semana a entregar fueloil a la CFE "a precio bajo"."Se planteó poner en operación todas las plantas carboníferas que estaban paradas, se congelaron y hubo que esperar, pero ya están generando energía", puntualizó.El operador independiente, que administra el mercado eléctrico mayorista mexicano, publico y privado, dijo en un comunicado que sus atribuciones le permitirían una "intervención a través de la compra de gas natural para balanceo, como medida para remediar la situación".Sin embargo, aclaró que "actualmente las condiciones de mercado reflejan una baja oferta de dicho hidrocarburo".Al menos el 70% de gas natural que se consume en México es importado, sobre todo de EEUU.Entre enero y octubre del año pasado 2020, México importó 5.700 de 8.200 millones de pies cúbicos de gas natural que consumió el sector comercial e industrial, pero sobre todo la generación de electricidad.El país petrolero latinoamericano compra el 20% de las exportaciones de gas de EEUU, producidos sobre todo en campos de esquisto de Texas, explotados con la polémica tecnología de fractura huidráulica.

