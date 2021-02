https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107878896.html

Moscú desmiente que construya una base de espías en la Embajada rusa en Dublín

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia desmintió a Sputnik los rumores de que en el territorio de la Embajada rusa en Irlanda se esté... 17.02.2021, Sputnik Mundo

La prensa local difundió que Rusia supuestamente estaba construyendo una "base de espías" en el territorio de su Embajada en Irlanda.La Cancillería rusa comentó a esta agencia que "la reconstrucción en curso del complejo de edificios de la misión diplomática rusa en Irlanda está pendiente desde hace mucho tiempo y se debe a la necesidad de mejorar las condiciones en las que trabajan nuestros diplomáticos"."Construida hace más de un siglo, una pequeña mansión residencial, en la que ahora se encuentra la Embajada, ya no puede asegurar el funcionamiento normal de la misión diplomática", agregó el Ministerio.La Cancillería resaltó que la documentación para las obras asociadas se ha estado consensuando con el Gobierno de Irlanda durante varios años y no es un secreto para nadie.El Ministerio ruso expresó la esperanza de que Irlanda "siga tratando de manera independiente y cuidadosa el desarrollo de las relaciones con Rusia, de acuerdo con sus propias prioridades, y no para complacer a la antigua metrópoli" que, al parecer, intenta subordinar la política de Dublín a sus intereses.

