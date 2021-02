https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107878792.html

Rusia autoriza el inicio de tercera fase de pruebas de la vacuna monodosis Sputnik Light

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Rusia autorizó el inicio de la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light... 17.02.2021, Sputnik Mundo

La tercera fase de ensayos debe finalizar el 28 de enero de 2020.Las pruebas se realizarán en 15 centros médicos y abarcarán a 4.000 pacientes.Sputnik Light es una vacuna monocomponente que protegerá contra el coronavirus durante un período de 4 a 5 meses.Alexandr Guintsburg, el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, afirmó que Sputnik Light se usará en países que no son capaces de desarrollar su propia vacuna y no disponen de recursos suficientes para adquirir oportunamente los preparados contra el coronavirus que se fabrican en otros Estados.Esta vacuna disminuye la probabilidad de un desarrollo grave del COVID-19, pero no la excluye, subrayó Guintsburg.

