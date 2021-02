https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107877589.html

Paraguay pretende impulsar la cooperación en materia de defensa con Rusia

Paraguay pretende impulsar la cooperación en materia de defensa con Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay busca impulsar la cooperación en materia de defensa con Rusia, dijo a Sputnik el canciller Euclides Acevedo. 17.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-17T14:01+0000

2021-02-17T14:01+0000

2021-02-17T14:41+0000

américa latina

paraguay

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/105298/99/1052989930_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_89d953fe877db4e9bd367820ef5ab298.jpg

Paraguay espera recibir a Putin en AsunciónAdemás, Acevedo informó que el Gobierno de Paraguay está muy interesado en que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pueda visitar Asunción y que el mandatario Mario Abdo Benítez vuelva a visitar el Kremlin."Nos encantaría que el presidente Putin viniera a Sudamérica, si lo podemos recibir en Asunción, encantados. Al presidente Abdo también le va a encantar volver estar en el Kremlin. Si el presidente Putin viene, con alfombra roja y con banda de músicos lo vamos a recibir", dijo a Sputnik Acevedo.Abdo Benítez y Putin mantendrán este 17 de febrero una conversación telefónica para impulsar las relaciones entre ambos países, informó el canciller."Esta misma mañana va a haber una conversación entre el presidente Abdo y el presidente Putin de cara a aumentar las relaciones con la Federación Rusa, que no va a ser solamente de carácter comercial, cultural, sino que también en el campo de la defensa, que para nosotros es muy importante", dijo Acevedo."La ciencia rusa está al servicio de la humanidad"Asimismo, el canciller paraguayo afirmó que la ciencia rusa demostró que está al servicio de la humanidad y no de un Estado en particular.Acevedo declaró a Sputnik que Paraguay espera recibir lo antes posible las 60.000 dosis de Sputnik V acordadas con Rusia."Nosotros desde el principio hicimos un convenio de más de 60.000 dosis. Van a llegar 4.000. Espero que Rusia no se quede sin stock y que lleguen lo antes posible", dijo.Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Paraguay fueron establecidas en 1909, pero después de 1917 quedaron interrumpidas durante varias décadas, hasta su restablecimiento en mayo de 1992.El último hito entre ambos países ha sido la compra por parte de Paraguay de 1 millón de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

paraguay, rusia