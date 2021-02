https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107870701.html

El líder de Hizbulá amenaza a Israel tras simulacro militar

TEL AVIV (Sputnik) — El jefe de Hizbúlá, Hassan Nasrala, emitió una advertencia a Israel, después de que el Ejército israelí realizara un ejercicio militar que... 17.02.2021, Sputnik Mundo

"El frente interno de Israel necesita saber que si hay una guerra con Hizbulá, verá cosas que no ha visto desde el establecimiento de Israel. No buscamos una pelea con Israel, pero si comienza una guerra, lucharemos", declaró Nasrala."Nadie puede garantizar que unos días de combate entre nosotros e Israel no conducirán a una guerra más amplia", agregó. "Estamos siguiendo los eventos y sopesando nuestras decisiones. No aceptaremos algo que ponga en peligro a nuestro país".Nasrala habló desde un lugar no revelado a través de un video en vivo, de acuerdo con sus protocolos de seguridad habituales.La Fuerza Aérea israelí completó esta semana un ejercicio sorpresa de tres días, que simulaba una guerra a gran escala contra el grupo chiita libanés, que incluyó simulacros de ataques contra unos 3.000 objetivos en un día, según informó el ejército israelí, en una clara amenaza para Hizbulá.

