Irán afirma que no hubo efectos secundarios graves durante la vacunación con Sputnik V

TEHERÁN (Sputnik) — Ninguno de los vacunados con Sputnik V en Irán sufrió efectos secundarios graves, según el Ministerio de Salud iraní. 17.02.2021, Sputnik Mundo

"Unas 10.000 personas han recibido hasta la fecha la vacuna Sputnik V producida en Rusia. No tenemos constancia de efectos secundarios graves posteriores a la vacunación. Los efectos adversos que eran de esperar, como la fiebre o la reacción en el lugar de la inyección, fueron leves al igual que que con otras vacunas. No hay motivos para preocupación", dijo a esta agencia la portavoz del Ministerio de Salud iraní, Sima Sadat Lari.Irán comenzó a usar la vacuna del Instituto Gamaleya el 10 febrero y, en una primera etapa, la administra con carácter prioritario a trabajadores de salud. Paralelamente, el país persa continúa el desarrollo de vacunas nacionales contra el COVID-19 y estudia la adquisición de las dosis en la India, China y a través del Mecanismo Covax.La portavoz del Ministerio de Salud confirmó que la coproducción de Sputnik V en territorio iraní "sigue en el orden del día".Hacia fines de octubre próximo, según la portavoz, Irán espera vacunar contra el COVID-19 a un 70% de la población.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna Sputnik V, que confirman su seguridad y eficacia del 91,6%. Aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para el uso en más de veinte países, entre ellos Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

