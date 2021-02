https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107858983.html

Colombia protesta ante Nicaragua por reserva de biósfera que afecta límites marítimos

En la nota, el organismo sostiene que la medida de Nicaragua "no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental".Asimismo, señala que la recién creada reserva es una decisión unilateral de Nicaragua "que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental" de la Reserva de Biósfera Seaflower, de Colombia, declarada como tal desde el 2000 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).En su nota de protesta, Colombia rechaza que, "bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional", Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe colombiano como si fueran parte de su territorio, pues la nueva designación nicaragüense se encuentra al oeste de la Reserva de Biósfera Seaflower y enmarca parte de sus costas como propias.Por último, precisó que esta decisión de Nicaragua es una medida interna de dicho país que "no es oponible a terceros Estados como Colombia", y aseguró que no ahorrará esfuerzos en la defensa de su territorio ante instancias internacionales.La 'Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense' fue aprobada el pasado 29 de enero por la Asamblea Nacional de ese país —de mayoría sandinista—, pero el título no fue otorgado por la Unesco, como suele ocurrir, sino que obedeció a una petición del presidente Daniel Ortega "con carácter de urgencia".La reserva de biosfera nicaragüense recién creada es la más extensa del territorio y comprende 44.157 kilómetros cuadrados, un área similar a países como Bélgica, Dinamarca, o Suiza.La controversia territorial y de delimitación marítima entre ambas naciones se mantiene desde tiempo atrás, y en 2012 la Corte Internacional de Justicia fijó los límites marítimos entre ambos estados, por lo cual concedió al país centroamericano parte del territorio marítimo que pertenecía a Colombia en el Caribe.

