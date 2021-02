https://mundo.sputniknews.com/20210216/una-fantasia-de-epoca-la-empresa-de-trajes-espanola-que-viste-a-los-bridgerton-1107762330.html

Una fantasía de época: la empresa de trajes española que viste a Los Bridgerton

Peris Costumes, situada en Madrid, ha confeccionado gran parte de los modelos que lucen los personajes de la serie de Netflix, el gran éxito de las Navidades y... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Los enredos amorosos de la alta sociedad inglesa durante la era de la Regencia, a principios del siglo XIX, es la trama que sostiene Los Bridgerton. Esta serie de Netflix, basada en las novelas de la autora estadounidense Julia Quinn, fue la apuesta navideña de la plataforma. Su primera temporada se estrenó el 25 de diciembre y funcionó con creces: ha logrado captar la atención de más de 80 millones de personas. En ella no solo se juega con un híbrido de géneros —del romance a lo histórico, del cotilleo a lo sociológico— sino que se da importancia a otro aspecto ajeno a la trama: el vestuario.Incluso se habla de que constituye un escenario más: a la ambientación en Bath, York y alguna ciudad británica donde se ha rodado se le añaden los trajes. El estilo del momento, con alguna licencia, ha estado a cargo de una empresa española. Peris Costumes ha confeccionado parte de este vestuario, igual que hizo con Chernóbil o Gambito de Dama, entre otros éxitos internacionales. Desde una localidad a las afueras de Madrid han llevado a cabo el proceso de esta superproducción que no solo asombra por sus espectadores, sino por el volumen del empeño: hasta 7.500 trajes, 500 calzados o algunos tipos de telas procedentes de distintos países: Italia, India, Francia..."Ya habíamos trabajado antes con la diseñadora Ellen Mirojnick y había confianza", arguye Myriam Weis a Sputnik. La responsable de marketing de Peris Costumes narra así el inicio de este encargo y la trayectoria junto a una de las figuras principales del gremio, con decenas de películas y series en su currículo. "Lo comentamos, vimos los bocetos y comenzamos el trabajo", rememora.Para este caso, como para el resto, hizo falta fijarse bien en los documentos de la época. Al tratarse del periodo de la Regencia en Reino Unido —comprendido entre 1811 y 1820, durante el reinado de Jorge IV, aunque ampliable a finales de XVIII y mediados del siglo XIX— recurrieron a cuadros o escritos de la época. Contaban con descripciones de algunas plumas famosas de aquellos años, como Jane Austen, Mary Shelley o William Wordsworth. Y con cuadros de artistas como Turner. El estilo era muy variable y se mezclaba lo clásico con las nuevas corrientes del continente.Una influencia que han tenido que adaptar en la empresa española, con alguna licencia. "Vimos la faceta de colores y cada corte", señala Weis, que enumera los azules utilizados, el coral, el naranja o el amarillo, también como distinción entre familias. "A medida que van creciendo las mujeres se va modificando el escote o se cambian los tonos". Del pastel de la soltería van a algo más vivo, aunque no se ajuste del todo a las imágenes de entonces. A la ropa que aparece se le denomina Regency Core, a raíz del tramo temporal en el que discurre, y se caracteriza por las blusas entalladas, las mangas abullonadas o las diademas. Todas estas prendas, de hecho, se han convertido en una reciente tendencia de moda debido a Los Bridgerton: "Han aumentado las compras de corsés y de limosneros, unos bolsos muy pequeños, pero también la línea masculina: los fracs de colores o los chales y pañuelos para hombres se están pidiendo mucho", arguye la responsable de marketing. Según el portal Lyst, que analiza el sector, las búsquedas de corsés, diademas de plumas, guantes con manga y vestidos de línea imperial han aumentado un 123%, un 49%, un 23% y un 93% respectivamente en marcas como Rasario, Lion Dee o Simone Rocha. "Siempre hay ciertas licencias en los trajes, como poner un frac morado, pero en general va acorde a lo que se quiere exhibir. Más en una propuesta así, en la que el vestuario es el 80%", reseña Weis, que alude a los cerca de 250 profesionales encargados de esta faceta en el equipo y en los 60 empleados que tiene Peris Costumes en sus sedes de Madrid, Praga, Oporto o Budapest.Ellen Mirojnick, la mencionada directora de vestuario, indicaba en la revista L’Officiel que la idea era "respetar la información que se conserva sobre Carlota de Inglaterra". Al parecer, la reina vistió la moda del Antiguo Régimen hasta su fallecimiento, aunque hay dudas sobre ciertas influencias africanas. Y chocan ciertas creaciones de la serie. Para el historiador del traje Pablo Pena, en Los Bridgerton "hay trajes asombrosos, aunque para los historiadores sean increíbles por los colores que usan, las aplicaciones de pedrería… ¡La ropa sabe a Swarovski!", exclamaba en Vanitatis.Otro de los aspectos más criticados ha sido el de los colores. Weis alude al desgaste que se producía por algunas actividades del momento y a la pérdida de intensidad en cuadros para justificar el uso de una paleta cromática más variada. "Los tejidos están bien estudiados, con las sedas bordadas en la parte baja y los algodones estampados para el día a día y para las más jóvenes, pero los colores me parecen bastante subidos de tono en los trajes Nuevo Imperio. Deberían ser blancos y con algunos tonos oscuros, herencia de las pinturas de Pompeya", apuntaba Lucina Llorente, del Museo del Traje, en el artículo de Vanitatis.Destacan todavía las influencias griegas, la fascinación por esta cultura, que se estiró hasta más tarde del siglo XIX. "Lo que existía era más rigorista. Y además queríamos recrear algo histórico con fantasía", apunta Elena Ortega, responsable de confección de la empresa, detallando los meses de preparación para unos 200 tipos de vestidos y las correcciones que pueden producirse en el momento del rodaje. "Ambientar algo de época es más complicado que hacerlo de algo más actual, porque faltan documentos", anota quien intuía la envergadura del proyecto: no solo el volumen del pedido era inmenso, sino que ya se hablaba de una segunda temporada. Un tema de conversación que está extendido y que pretende averiguar qué ocurre con estas familias cortesanas. En Peris Costumes ya conocen algunas respuestas, aunque no puedan adelantarlas: "Solo sabemos de trajes", concluyen con misterio.

