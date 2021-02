Una bloguera revela los secretos de un Bugatti Divo de 8 millones de dólares

https://mundo.sputniknews.com/20210216/una-bloguera-revela-los-secretos-de-un-bugatti-divo-de-8-millones-de-dolares-1107842926.html

La probabilidad de ver un Bugatti Divo en las carreteras es extremadamente baja, teniendo en cuenta que son solo 40 unidades programadas para la producción. No... 16.02.2021, Sputnik Mundo

El precio inicial del hipercoche es de unos seis millones de dólares, pero su rareza lo aumentó incluso hasta 8 millones, explica la bloguera. No obstante, incluso si dispones de esta cifra astronómica de dinero no podrás obtener uno de los Divos. Antes de que Bugatti siquiera hable contigo sobre la compra ya debes tener un Chiron en tu garaje como condición obligatoria. Además, de acuerdo con los representantes de la marca, un comprador promedio de Divo ya tiene una colección de al menos 40 autos.En cuanto a las características técnicas del lujoso auto, en general es un Chiron rediseñado, pero los cambios son realmente notables. En primer lugar, Supercar Blondie presta atención a los faros delanteros, que ya no son lentes de Chiron en forma rectangular colocados en guardabarros acampanados. Las luces de Divo son exclusivas y representan un boomerang. Al igual de excepcional son sus luces traseras que consisten de numerosos pétalos para crear un efecto 3D. Otra innovación muy notable e impresionante es la gran aleta dorsal del vehículo que se extiende hacia atrás y sirve para mejorar el flujo del aire. Supercar Blondie señala que todas las piezas exteriores pintadas de azul en este Divo cumplen una función aerodinámica específica, incluyendo el kit de carrocería del automóvil, mientras que las blancas son para el diseño. Una de las características definitorias del Divo también son sus tubos de escape que en realidad son seis. Un par de tubos apuntados hacia abajo están colocados por los lados, mientras que otros cuatro rectos de forma cuadrada están ubicados en el centro de la parte trasera del vehículo. Tal diseño, según explica la bloguera, se debe a que seis tubos seguidos serían demasiado ruidosos y generarían demasiado calor. De hecho, los seis tubos de escape juntos pueden hacer que se fundan las bombillas que iluminan la matrícula del vehículo. Además, los dos tubos de lado también mejoran la carga aerodinámica.Al montarse al volante del Divo y acelerar su enorme motor W16 que genera 1.500 caballos de fuerza, Supercar Blondie notó que a pesar de todo su poder también es increíblemente suave y cómodo para circular por las calles de la ciudad. Pero para sentir por completo cuán increíble es este superdeportivo que alcanza los 100 km/h en tan solo 2,4 segundos, debes pisar a fondo el acelerador. Te hará olvidar de los vehículos eléctricos conocidos por su hiperaceleración, asegura. La bloguera también señala que la velocidad del auto está limitada a 380 km/h, no obstante, Divo es capaz de alcanzar los 500 km/h marcados en su velocímetro.

