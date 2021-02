https://mundo.sputniknews.com/20210216/termino-la-cuenta-regresiva-vuelven-las-clases-presenciales-en-argentina-1107853616.html

Terminó la cuenta regresiva: vuelven las clases presenciales en Argentina

"El año pasado fue muy complicado. Me costó bastante aprobar las materias porque no es lo mismo estar en el colegio que hacerlo en casa, donde no podías preguntar mucho y algunos profesores no ayudaban", dijo a Sputnik Maitena, de 17 años, alumna de secundaria en una escuela de la provincia de Buenos Aires.Luego de un 2020 con las aulas cerradas, Argentina reinicia actividades en las escuelas después de un ciclo lectivo condicionado por el aislamiento, una decisión que busca reconectar a los alumnos desvinculados y evitar la profundización de la desigualdad, marcada por la brecha digital en las limitaciones al acceso a la tecnología y las pérdidas irreparables de los estratos sociales más vulnerables. El retorno a las aulas en todo el país se iniciará de manera escalonada según edades a partir de este 17 de febrero, en la capital nacional, empezando con los alumnos de nivel inicial hasta alcanzar a los estudiantes de secundaria. En la provincia de Buenos Aires y otras 11 jurisdicciones comenzarán a partir del 1 de marzo.El Gobierno nacional presentó un documento que establece las medidas de prevención con el fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 e indicar cómo proceder ante la detección de un caso sospechoso durante el desarrollo de las actividades educativas. El desafío de las burbujas El protocolo oficial incluye el concepto de burbuja, que refiere a los alumnos de cada aula, manteniendo el coeficiente de distanciamiento social de 1,5 metros para el espacio determinado, que no deberán entrar en contacto con otras. Como los docentes circulan por varias burbujas, en caso de detectarse un caso positivo, se aislarán durante 10 días todos los integrantes de aquellos grupos a los cuales el docente asistió 48 horas antes."La aplicación estricta del protocolo es lo que nos va a salvar; si no, estamos liquidados", dijo a Sputnik Raúl Sánchez Albertti, secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires (Sedeba), uno de los más de 15 gremios docentes que tiene la ciudad de Buenos Aires.Muchas escuelas adoptarán un sistema mixto, que combinará presencia física y virtual, debido a las limitaciones edilicias. En la provincia de Buenos Aires, donde vive un tercio de la población nacional, unas 4.000 escuelas podrán cumplir con la presencialidad completa los cinco días de la semana, pero otras 12.000 deberán alternar en grupos a los alumnos, que rotarán de manera semanal.Se deberá cumplir con el distanciamiento e intensificar medidas como el uso de tapaboca, máscara facial, control de temperatura, ventilación, lavado de manos, limpieza y desinfección. El personal y los alumnos y sus acompañantes deberán tramitar el certificado de circulación y quedarán exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros."El otro tema central es el transporte, que es interjurisdiccional entre provincia, ciudad y nación. Se acordó un esquema de aumento de frecuencia prioritario para docentes y estudiantes en la franja horaria de ingreso y egreso. Esto va a ser muy difícil de implementar, honestamente no tengo ninguna expectativa positiva", resaltó.Ademys, uno de los gremios de docentes porteños, convocó a un paro por 72 horas a partir de este miércoles 17, al considerar que no están dadas las condiciones sanitarias, y reclamaron un aumento en el salario mínimo a 55.000 pesos (622 dólares, a tipo de cambio oficial) para los trabajadores. Sin embargo, esto no impediría el reinicio.Espera y esperanza por las vacunas"Para mí es indignante no saber si me van a dar barbijo y mascarilla y, sobre todo, no estar vacunada", señaló.La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) insistió en 2020 en que se vacune a los docentes y que se retomen las clases presenciales en el país. Por ahora, solo comenzaría a suceder lo segundo, ya que la campaña de aplicación de las dosis de antídotos se encuentra un poco demorada.Cuatro lotes de vacunas Sputnik V llegaron desde Rusia desde finales de diciembre pasado, con un total de 1,22 millones de dosis, pero en un principio la campaña estuvo orientada para darle prioridad al personal de la salud. Al 12 de febrero, más de 367.000 personas ya recibieron la primera dosis, y más de 222.000, las dos necesarias para cumplir con la inoculación.A comienzos de febrero empezaron a vacunarse los primeros docentes de riesgo, personas con enfermedades preexistentes, embarazos o por la edad. El Consejo Federal de Educación, que articula la cartera nacional con las 24 jurisdicciones, diagramó un cronograma escalonado para la aplicación al personal de enseñanza pública, con prioridad sobre directivos y maestros de niveles iniciales y los primeros tres años de primaria. "Ahora hay que continuar con los niños donde quedamos, reforzar los contenidos con los que no llegaron a ese lugar por diferentes motivos", explicó la docente. Destacó la importancia de la conexión de los profesionales con cada alumno, y criticó a aquellos educadores que solo midieron el desenvolvimiento a partir de la entrega de tareas y materiales sin preocuparse por lo que les sucedía intrafamiliarmente. "Siempre entramos a los hogares de una forma u otra. Yo conozco cada caso particular de mis 62 chicos: si tuvieron COVID, si sus padres se separaron, si no tuvieron trabajo, si la mamá estaba trabajando cuando yo daba las actividades, si el celular se rompió, si había uno solo para tres hermanos, si podían recibir documentos, si no les funcionaba la cámara, si no tenía compu, si no podían o no tenían dinero para imprimir", enumeró Andrea.Ahora que retornan las clases, subrayó la necesidad de que se cumpla con la distancia social, a pesar de la necesidad de los pequeños a entrar en contacto constante. Rodríguez insistió en que el contacto en persona con los alumnos es importante, fundamental, único. Dijo estar a favor de que vuelvan las clases, pero que hubiese sido mejor esperar a que estuviera la mayor parte de la comunidad vacunada.

