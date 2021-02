¿Sueñas con ser astronauta? La Agencia Espacial Europea te busca

https://mundo.sputniknews.com/20210216/suenas-con-ser-astronauta-la-agencia-espacial-europea-te-busca-1107835154.html

Viajar a las estrellas es un sueño recurrente de millones de niños. Por designios de la vida, la mayoría elige caminos profesionales alejados del espacio. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea (ESA) quiere dar una oportunidad a todos aquellos soñadores. Y es que tras más de una década, la organización abrirá una convocatoria para buscar nuevos astronautas.La ESA sacará a concurso cuatro plazas para formar parte de la plantilla fija. Los seleccionados se encargarán de las misiones de larga duración que lleve a cabo la agencia. Además, ofertarán otros 20 puestos para un equipo de reserva. Los integrantes de este grupo serán llamados para realizar operaciones concretas. Las personas interesadas podrán inscribirse a partir del 31 de marzo en la página web de la institución. La fecha límite será el 28 de mayo, cuando se dejen de admitir solicitudes. El candidato deberá rellenar un formulario virtual y presentar su currículum junto a una carta de motivación, además de un certificado médico que indique que la persona está físicamente capacitada para volar. No hace falta poseer una licencia de piloto.Los requisitos mínimos para el nuevo proceso de selección de astronautas incluyen ser ciudadano de alguno de los estados miembros de la Unión Europea y tener como mínimo una maestría en ciencias naturales, medicina, ingeniería, matemáticas o informática o un título propio como piloto de prueba experimental o ingeniero de prueba de una escuela oficial de pilotos de pruebas experimentales. También, se pide tener tres años de experiencia profesional, hablar un inglés fluido, una edad máxima de 50 años y flexibilidad para viajar.Además, la persona tiene que estar preparada para poder afrontar cualquier tipo de dificultad y actuar con velocidad. Según Sergi Vaquer, médico aeroespacial de la ESA, la estabilidad emocional, la capacidad de trabajar rápido y bien bajo presión y el saber manejar grandes cantidades de información son cualidades necesarias para ser astronauta. A estas, se unen una buena habilidad manual, no tener adicciones o una audición y visión perfectas, aunque sí que se permite contar con el apoyo de gafas o lentillas.El proceso de selección, dividido en seis fases, durará un año y medio. Camino en el que los aspirantes a exploradores espaciales se enfrentarán a pruebas médicas, psicológicas, test psicotécnicos o entrevistas. "Más allá de sus habilidades, nuestro objetivo es conocer bien a las personas que se presenten", indica Rosario Martín, responsable de la Unidad de Seguridad Social y Políticas Relacionadas, en rueda de prensa. Hasta octubre de 2022 no se conocerá el nombre de los nuevos astronautas de la ESA.A pesar de la aparente dureza del concurso, desde la organización animan a todo el mundo a intentarlo. Cualquier persona que cumpla con los requisitos básicos, tenga gusto por la ciencia y la tecnología y esté verdaderamente motivada puede conseguir embarcarse en una nave espacial.Uno de los objetivos de la agencia es lograr un proceso que sea equitativo y diverso, en el que no exista discriminación por etnia, orientación sexual o género. "Vamos a hacer un gran esfuerzo por eliminar cualquier tipo de sesgo", señala Martín. Motivo por el que se alienta a que más mujeres se presenten para los puestos de astronauta. La ESA se ha propuesto ampliar la presencia femenina en sus filas, actualmente en clara desventaja con la masculina. La única astronauta activa de los siete con los que cuenta la organización es la italiana Samantha Cristoforetti. Dentro de su intención de crear una plantilla más inclusiva, la institución seleccionará por primera vez a dos personas con discapacitad. Formarán parte de un proyecto piloto en el que se testará la posibilidad de que existan parastronautas. Los candidatos elegidos tendrán que estar igual de cualificados que el resto y entrarán dentro del equipo de reserva. Las discapacidades que se admiten en el proceso son la falta de pies, mutilaciones por debajo de la rodilla o descompensación entre miembros inferiores. En futuras convocatorias se espera ampliar el número de estas. Finalizado el proceso de contratación, los elegidos se someterán a un entrenamiento de varios años. Aprenderán a realizar experimentos científicos en terreno; a hablar ruso, segunda lengua de la Estación Espacial Internacional; a manejar el arte de las relaciones públicas o a trabajar con miembros de otras agencias espaciales. Entre los destinos de los futuros exploradores espaciales está la Estación Espacial Internacional, pero también la Luna. Podrían formar parte de la tripulación de la estación Gateway del programa Artemisa, centrado en regresar al satélite. Incluso, del programa Aurora, que busca llevar astronautas a Marte. Candidatos no faltarán. En la última convocatoria, celebrada en 2008, contó con 8.500 solicitudes. El sueño de ser astronauta perdura al paso de las generaciones.

