https://mundo.sputniknews.com/20210216/se-lo-merece-o-no-la-detencion-del-rapero-hasel-levanta-el-debate-entre-la-sociedad-espanola-1107568740.html

¿Se lo merece o no? La detención del rapero Hasél levanta el debate entre la sociedad española

¿Se lo merece o no? La detención del rapero Hasél levanta el debate entre la sociedad española

Políticos, personalidades y organizaciones defensoras de derechos humanos se han pronunciado tras el encarcelamiento del rapero español, Pablo Hasél, quien ha... 16.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-16T12:15+0000

2021-02-16T12:15+0000

2021-02-16T12:15+0000

españa

pablo hasél

rapero

cárcel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1107564844_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_66f3972626504cd959c0cbc59f9148a6.jpg

Las reacciones han llegado desde distintos espectros del abanico político, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, artistas y personalidades.Para Podemos, la detención del rapero español debería hacer sentir "vergüenza" a quienes presumen de la "plena normalidad democrática" que se vive en el país. Pablo Iglesias, segundo vicepresidente y secretario general de la formación morada, también repudió la detención del cantante.En la misma línea lo hicieron el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el caso de Hasél "no es una anécdota" y "crea escuela", por lo que defendió que la "difamación permanente y las agresiones verbales" del rapero "no pueden quedar impunes".El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se pronunció. A su juicio, "es una buena noticia para el estado derecho y para una democracia plena y consolidada que un delincuente acabe en la cárcel".El presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, también se unió a la ola de condenas por la detención de Hasél porque considera que "no es normalidad democrática que España sea el único país de Europa con un rapero en la cárcel y otro en Bélgica", en referencia al rapero Valtònyc, también acusado por enaltecimiento al terrorismo, incitación a la violencia e injurias a la Corona.Asens también informó que el 16 de febrero se admite a trámite la propuesta de ley "para que ni Hasél ni ningún rapero estén en la cárcel".Amnistía Internacional también se pronunció y expresó una "indignación absoluta" por esta detención que, asegura, significa una "terrible noticia para la libertad de expresión en España".Otros han cuestionado que mientras se encarcela a Hasél, otras personas acusadas por corrupción o que públicamente hayan reivindicado al nazismo, estén libres.Desde la Comisión Europea han dicho que no se pronunciarán al respecto porque "la Comisión no comenta los procesos judiciales nacionales en los Estados miembros y este es un asunto judicial español".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pablo hasél, rapero, cárcel