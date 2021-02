https://mundo.sputniknews.com/20210216/pie-grande-el-famoso-delincuente-fugado-que-tiene-en-vilo-a-paraguay-1107834577.html

Pie Grande, el famoso delincuente fugado que tiene en vilo a Paraguay

Roque Py Guasú no es un delincuente cualquiera para la Policía paraguaya. El famoso ladrón es líder de una banda que ya ha dado varios asaltos a bancos y entidades financieras de Paraguay y está entre los más buscados por los agentes. Y aunque había sido apresado a principios de febrero luego de un atraco, su insólita fuga pone en aprietos a las fuerzas del orden.El conocido asaltante tiene 48 años y su verdadero nombre es Roque Jacinto González Almirón, aunque en el mundo del crimen es conocido por el apodo Py Guasú, que en guaraní significa "pie grande". A pesar de que mide 1,90 metros, el secreto de su apodo no está en que verdaderamente tenga pies grandes, sino en su dificultad para conseguir zapatos puesto que, en su pie izquierdo, tiene seis dedos.El historial delictivo de Py Guasú es muy vasto y se destaca por los múltiples robos a entidades financieras que le han proporcionado cuantiosos botines. Los últimos asaltos que cometió antes de ser detenido se dieron el 7 y el 8 de febrero en Itá, una ciudad del departamento de Central. El primero de esos robos le reportó 10 millones de guaraníes (unos 1.500 dólares) pero el segundo le fue más redituable: su banda interceptó a una mujer que se dirigía a un banco y le robó 150 millones de guaraníes (más de 22.500 dólares).Sin embargo, el golpe que lo catapultó a la fama se dio el 8 de julio de 2019, cuando lideró un "grupo comando" de más de veinte delincuentes que asaltaron una sucursal del banco Visión en la ciudad de Liberación, en el departamento de San Pedro. El robo fue por demás violento: si bien irrumpieron en el banco un domingo en la madrugada, los asaltantes llegaron con armas largas, detonaron la bóveda del banco con dinamita en gel. Aquel robo dejó dos muertos, un curioso que se acercó desde una discoteca cercana y un hombre que iba dentro de un vehículo y se detuvo al ver qué sucedía. En ambos casos, los asaltantes dispararon a mansalva.A pesar de su experiencia, Roque Py Guasú no pudo evitar ser capturado luego del robo del 8 de febrero. Cayó porque la Policía logró atrapar a uno de sus secuaces y, a partir de él, llegó al lugar en el que se escondía el buscado delincuente. Fue la segunda vez que detuvieron a Py Guasú, ya que había caído luego del asalto en Liberación pero recuperó la libertad poco tiempo después.Luego de ser atrapado, Roque Py Guasú quedó detenido temporalmente en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía del departamento de Central. Sin embargo, ni él ni sus secuaces llegaron a ser trasladados a una cárcel porque a una semana de estar detenidos lograron fugarse.Según explicó a La Nación de Paraguay el jefe del departamento, Ignacio Muñoz, aún no está claro cómo Py Guasú y tres de sus cómplices pudieron escapar eludiendo a los guardias. De todas maneras, se sabe que consiguieron cortar los barrotes de la celda y que se fugaron sobre la 1:30 de la madrugada, aprovechando el descanso de los guardias, que recién se percataron de la ausencia sobre las 3:30 horas.De acuerdo a información primaria, los delincuentes habrían escapado del lugar en un vehículo que los esperaba fuera de la sede policial.La facilidad con la que los detenidos se fugaron motivó las sospechas de las autoridades. El ministro del Interior paraguayo, Arnaldo Giuzzio, anunció una "profunda investigación" que tiene como sospechosos a los policías de guardia durante la madrugada del 16 de febrero, cuando se produjo la fuga. Al ser consultados, los agentes dijeron que escucharon ruidos pero creyeron que eran gatos que frecuentan el tejado.Entre las pistas que las autoridades manejan de su paradero está la posibilidad de que apenas fugados de la cárcel, los delincuentes hayan cometido un nuevo asalto con rehenes. En efecto, sobre las 3:30 de la madrugada —apenas minutos después de la fuga— cuatro delincuentes con chalecos antibalas de la Policía interceptaron un vehículo, tomaron a sus ocupantes como rehenes para soltarlos en Yparacaí, otra ciudad del departamento de Central, a 26 kilómetros de San Lorenzo, de donde habían fugado.

