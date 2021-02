https://mundo.sputniknews.com/20210216/luis-suarez-podria-marcharse-del-atletico-de-madrid-en-junio-si-asi-lo-deseara-1107542825.html

Luis Suárez podría marcharse del Atlético de Madrid en junio si así lo deseara

El contrato del delantero uruguayo, máximo goleador de la competición futbolística española hasta el momento, contiene una cláusula de rescisión que le daría... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Lleva 16 goles anotados en 18 partidos y su equipo comanda la clasificación de La Liga con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 8 sobre el FC Barcelona. El Atlético de Madrid camina con paso firme hacia la consecución del título liguero, sin duda aprovechando los réditos de la incorporación de Luis Súarez a la plantilla en el verano de 2020. Ahora se conocen algunos detalles del contrato que une al jugador con el club rojiblanco. Es un contrato flexible y progresivo. Al igual que sucedió en 2013 con la llegada de David Villa al equipo, también procedente del FC Barcelona, el uruguayo se reservó en el documento la posibilidad de su rescisión en junio de 2021 en caso de que lo considere oportuno, por lo que podría marcharse gratis a otro conjunto. Según desvela el diario Marca, el Atlético de Madrid quiso crear unas condiciones bajo las que la estrella charrúa se sintiera en este equipo capitalino tan cómodo como comprometido. Comprendiendo que tal vez se tratara del último gran contrato de Suárez, la escuadra colchonera añadió un plus económico una vez el delantero alcanzara 15 tantos en su haber. Ya los tiene. El plus se incrementará de nuevo cuando llegue a 20. Le quedan cuatro. Y las perspectivas son bastante halagüeñas; el juego del equipo es convincente y el poder anotador de su mejor atacante supera la prestación del mismísimo as barcelonista, Leo Messi (15 goles). Dos años de contrato (o menos)Tal es la extensión firmada por el jugador, que vista su satisfacción con el equipo, el entrenador y la entidad deportiva, no parece que vaya a hacer uso de la cláusula que le otorgaría el derecho a marcharse el 30 de junio libremente, sin efectuar pago alguno por la rescisión.Entre los seguidores del Atlético de Madrid cunde la sensación de que la prestación del equipo ha experimentado un salto de calidad desde que arribara Luis Suárez, cuya motivación tal vez también resida en el deseo de demostrar que el Barça se equivocó dejándole marchar a un equipo rival, en la actualidad perfectamente encaminado a conquistar el campeonato liguero. Aun con 34 años ya de edad, Suárez atraviesa por un momento de juego excepcional, también en el plano físico, pues su rodilla está libre de lesiones. Sigue siendo un jugador determinante y su integración en el vestuario ha sido muy buena. En otras palabras, todo apunta a que cumplirá otra temporada más.

