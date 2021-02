https://mundo.sputniknews.com/20210216/la-oms-aconseja-vacunarse-contra-el-covid-19-a-quienes-ya-se-han-enfermado-antes--1107053131.html

La OMS aconseja vacunarse contra el COVID-19 a quienes ya se han enfermado antes

La OMS aconseja vacunarse contra el COVID-19 a quienes ya se han enfermado antes

Las personas que ya han padecido el coronavirus de forma ligera y los portadores asintomáticos deberían vacunarse contra esta enfermedad, declaró la científica... 16.02.2021

La funcionaria explicó que hasta ahora se sabe que la mayoría de los individuos que ya ha tenido COVID-19 desarrolla inmunidad. Pero hay un grupo de portadores asintomáticos y pacientes que se han infectado ligeramente, que tienen una respuesta inmunitaria menos fuerte a diferencia de quienes hayan tenido síntomas más graves. Por esta razón, la OMS les aconseja que se vacunen, enfatizó."Por lo tanto, en general, ahora recomendamos que las personas se vacunen contra el COVID-19 si pertenecen a ese grupo prioritario, independientemente de que hayan tenido una infección previa o no", explicó la especialista en una entrevista para el canal de YouTube de la OMS."Es bueno que el sistema inmunitario detecte el mismo antígeno y la misma proteína", agregó Soumya Swaminathan. Eso significa que si un paciente ha padecido esta enfermedad anteriormente y ahora recibe una vacuna, esta estimulará su respuesta inmunitaria, aseguró. La científica añadió que la organización aún no sabe cuánto tiempo va a durar esta inmunidad en las personas que ya se han recuperado del COVID-19.La representante de la OMS enfatizó que solo los adultos pueden inmunizarse. Los menores de 16 años no deben recibir la vacuna anti-COVID. Los estudios con participación de los niños iniciarán pronto, en los próximos meses habrá más datos, explicó. Al mismo tiempo, aún no está claro si se puede considerar esta posición de la OMS como oficial, ya que anteriormente la organización anunció que los individuos que habían padecido coronavirus anteriormente, no debían vacunarse durante, por lo menos, 6 meses después de recuperarse de la enfermedad. La lucha contra el coronavirus sigue a pesar de la disminución de la morbilidadDurante una sesión informativa celebrada el 15 de febrero en Ginebra el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a la comunidad internacional a no disminuir esfuerzos en la lucha contra el coronavirus y seguir aplicando las medidas correspondientes, a pesar de la disminución de la morbilidad que se observa por quinta semana consecutiva."En el 2021 el número de casos de COVID-19 bajó casi el doble, desde cerca de 5 millones de casos a la semana a partir del 4 enero hasta 2,6 millones a la semana a partir del 8 de febrero", explicó. "Eso muestra que unas medidas sencillas en el ámbito sanitario funcionan incluso a pesar de la presencia de las nuevas variedades [del coronavirus]", aclaró el director general de la OMS, quien también agregó que "hoy en día hay más esperanza" de que sea posible tomar el control de la pandemia.Ghebreyesus comentó que en la actual situación es importante cómo responderemos a esta tendencia hacia la disminución de la morbilidad. El problema no ha sido resuelto definitivamente y volverá estrepitosamente si cesa la lucha en cualquier frente, alertó el jefe de la OMS.

