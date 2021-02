https://mundo.sputniknews.com/20210216/la-misteriosa-historia-del-hombre-que-desaparecio-en-su-propia-casa--video-1107842561.html

La misteriosa historia del hombre que desapareció en su propia casa | Vídeo

La misteriosa historia del hombre que desapareció en su propia casa | Vídeo

Christopher Woitel, un programador de San Francisco, estuvo desaparecido desde principios de enero. Las últimas imágenes del hombre, captadas por una cámara de... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Varios días después de su desaparición, los familiares del hombre —que residen en Chicago— acudieron a la Policía y contrataron a un investigador privado para que se encargase del caso. Los investigadores no encontraron en el apartamento de Woitel nada salvo sus pertenencias intactas. El 15 de febrero, finalmente lograron localizar su cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce dónde lo encontraron. También se desconocen las causas de su muerte, pues la autopsia sigue pendiente.La familia del hombre confesó que hace varios años tuvo que dejar el trabajo por una depresión. Asimismo, varios días antes de su desaparición, "actuaba extraño y paranoico" y tenía miedo a las protestas en Washington de simpatizantes de Trump. La pareja sentimental de Woitel había fallecido hacía una década, así que Christopher se dedicó a "cuidar de los demás", confesó la hermana del hombre. Woitel incluso tenía un amigo sin techo llamado Bood que a menudo pasaba la noche en su apartamento. Hasta utilizó su tarjeta de crédito y su celular. Los amigos del hombre revelaron que Christopher sentía atracción romántica por su amigo. Lamentablemente, Bood no sintió lo mismo por Woitel.La noche de su desaparición, el hombre tuvo una fuerte discusión con su compañero. En su última conversación en Facebook, lo llamó "maldito idiota".Tres semanas más tarde, Bood escribió en su cuenta de Facebook que Woitel "había sido asesinado" por unos individuos llamados "Nigel, Alonzo, Ic y Eric".A principios de febrero, el investigador privado visitó a Bood en un campamento de personas sin hogar. El hombre le contó que "tenía habilidades psíquicas", y le aseguró que a su amigo le "había disparado en la cabeza", mientras que su cuerpo fue "envuelto en plástico y arrojado al agua" cerca de un almacén abandonado. No obstante, el investigador duda que fuera Bood quien asesinó al hombre, pues "apenas puede caminar" por problemas con la pierna.El caso de Christopher Woitel nos hace pensar en otra escalofriante historia: la de la desaparición de la estudiante canadiense Elisa Lam en un hotel de Los Ángeles.

