La 'Casa de la cigüeña blanca' salva a las aves en apuros

Las cigüeñas discapacitadas obtienen una segunda oportunidad en el centro de voluntarios Casa de la cigüeña blanca en la región de Pskov (Rusia). El centro... 16.02.2021, Sputnik Mundo

De momento, 55 pájaros están albergados en la Casa de la cigüeña que vive exclusivamente con donaciones personales. "[Recibimos] a cigüeñas con lesiones, es decir, son cigüeñas con discapacidades, ya no pueden ser liberadas a la naturaleza. Así que tienen que vivir con los humanos el resto de sus vidas", explica Marina. Los activistas del centro no capturan a cigüeñas en la naturaleza deliberadamente, sino que alimentan y tratan a las aves dañadas que les trae la gente. En el centro de rehabilitación, los animales no solo se recuperan sino que también pueden encontrar a su alma gemela. Las parejas muestran su amor al golpear los picos. Cuatro parejas de cigüeñas ya se han formado en la Casa. Las aves no están en cautiverio: si un individuo siente que puede salir del centro, vuela de vuelta a la naturaleza sin problemas. El resto sigue viviendo en el centro durante todo el año: en la cabaña que se mantiene caliente en invierno, y en un corral abierto en los meses veraniegos. Como aves rapaces, las cigüeñas se alimentan de ranas, terrores, ratones y pequeños peces. La fundadora del proyecto confía en su éxito creyendo que las cigüeñas son aves que aportan felicidad y armonía. Este pájaro tiene una profunda importancia cultural y se considera un animal muy positivo y amistoso hacia los humanos. Por ejemplo, en la antigua Grecia los que mataban a una cigüeña eran castigados con la pena de muerte.

