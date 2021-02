https://mundo.sputniknews.com/20210216/elecciones-en-cataluna-avance-independentista-pero-sin-un-ganador-claro-1107516682.html

Elecciones en Cataluña: avance independentista, pero sin un ganador claro

Elecciones en Cataluña: avance independentista, pero sin un ganador claro

Los socialistas fueron los más votados en los comicios regionales catalanes, aunque el bloque independentista reforzó su mayoría en el Parlamento.

Elecciones en Cataluña: avance independentista, pero sin un ganador claro Elecciones en Cataluña: avance independentista, pero sin un ganador claro

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) se convirtió el domingo 14 de febrero en el más votado en las elecciones catalanas, pero empató en número de bancas con la soberanista Izquierda Republicana (ERC)."La abstención fue la gran protagonista. Se dio por el temor a la pandemia pero también por la gran fatiga social tras el procés independentista de 2017", informó desde Barcelona el sociólogo argentino Martín Szulman, en relación con la baja participación, que rondó el 53 por ciento.Este escenario "se sintió en los partidos soberanistas, como Juntos por Catlaluña (JxC), que perdió alrededor de 40 por ciento de sus votos respecto a 2017, y ERC, que perdió un tercio". "Solo candidatura de Unidad Popular (CUP) dobló la cantidad de escaños", agregó.Ahora "ERC tendrá que negociar con los partidos de corte independentista, que lo querrán condicionar para que no firme un acuerdo con el PSC", sin bien la formación de la izquierda catalana "apuesta por buscar adhesiones por fuera de ese núcleo duro".Con todo, Szulman sostuvo que "los liderazgos de cada uno de los bloques, el constitucionalista y el independentista, se han vuelto más moderados". "La otra posibilidad es que no haya una coalición independentista, sino un tripartito de izquierda con el PSC, ERC y Comú Podem, la marca de Unidas Podemos en Cataluña", apuntó el máster en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y consultor de Ideograma.Esta posible alianza podría "tender a encontrar una salida pactada el problema territorial en Cataluña", aunque no descartó "una repetición electoral por las condiciones que JxC y la CUP intentarán imponer a ERC".Sobre la entrada de Vox (extrema derecha) por primera vez al Parlamento catalán, como se ha dado en otros distritos electorales de España, Szulman consideró que "no es una sorpresa. Si uno observa su desarrollo electoral, viene teniendo un crecimiento muy grande desde su éxito en Andalucía en 2018 y en las autonómicas de 2019", mientras las fuerzas tradicionales de derecha retroceden.Ecuador: "Arauz puede cosechar a su favor las peleas del anticorreísmo"A pocas horas del acuerdo alcanzado para un reconteo de votos, el candidato derechista Guillermo Lasso dio marcha atrás y pidió que se lo ratificará como el segundo por sobre el contendiente indigenista Yaku Pérez para ingresar al balotaje del 11 de abril."Pérez y Lasso cometieron una barbaridad jurídica, porque el juez electoral no debió sentarse con dos de los 16 candidatos para el reconteo, que podrían beneficiar o afectar a todos los demás", aseguró el periodista Orlando Pérez.De cara a la segunda vuelta de abril, indicó que Andrés Arauz, candidato del correísmo y amplio ganador de la primera vuelta, "puede cosechar a su favor esta supuesta disputa, ya que en el campo del movimiento indígena y de la centroderecha hay una decepción por el comportamiento de Lasso y Pérez".Tras este acuerdo "ilegal, inconsulto e irregular" comenzaría "otra campaña, en términos de estrategia, en la que veremos a Arauz en toda su potencialidad", afirmó el presentador de los programas En Clave Política y En Clave Mediática que emite la cadena Telesur."Hay que tener un relato político para ellos", dijo Pérez, quien recordó que muchos jóvenes votaron por Pérez y por Xavier Hervas, cuarto en los comicios.Arauz también deberá atender "el campo indígena, que no es homogéneo y donde hay sectores que plantean una gobernabilidad interna dentro de los territorios indígenas", así como a los pequeños y medianos productores del país sudamericano."Constituyen 60% de las empresas del país, que están necesitado de respuestas claras para saber cómo se va a levantar la producción" luego de la pandemia, explicó el periodista.En el programa se informó además acerca del fallecimiento del expresidente argentino Carlos Menem; la absolución de Donald Trump en el segundo juicio político en su contra en EEUU; la victoria del partido de la izquierda Autodeterminación en Kosovo; y la formación de un nuevo gobierno en Italia.El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

