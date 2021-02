https://mundo.sputniknews.com/20210216/desalojos-en-la-capital-mexicana-ponen-en-riesgo-a-familias-ante-el-covid-19-1107136147.html

Desalojos en la capital mexicana ponen en riesgo a familias ante el COVID-19

Sputnik les relata dos casos que tuvieron lugar en el centro de Ciudad de México, el corazón del país, que revelan la inseguridad de quedarse sin lugar donde... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Por medio de una carta dirigida a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, organizaciones civiles por el derecho a la vivienda exigieron "adoptar una moratoria urgente para desalojos de personas en situación de vulnerabilidad" para la capital mexicana. La Red de Desalojos junto al Movimiento Urbano Popular y organizaciones civiles como la Plataforma 0600 y la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-al) señalaron que México debe seguir el camino transitado por una decena de países, que adoptaron medidas para evitar la expulsión a la calle de familias, a partir de la recomendación emitida en julio de 2020 por la entonces relatora especial para la vivienda adecuada de las Naciones Unidas Leilani Farha.Advirtieron que han realizado este pedido a las autoridades capitalinas en varias ocasiones durante la pandemia, pero aún no han tenido avances al respecto. En octubre de 2020, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México les mencionó que consideraría la posibilidad de emitir un decreto prohibiendo la expulsión de personas de sus viviendas que manifestaran no tener cómo pagar sus rentas, pero luego descartó la opción, aduciendo que el Ejecutivo capitalino no tiene facultades para ello. En la nueva misiva, las organizaciones civiles vinculadas al tema de la vivienda, señalaron que la Constitución de Ciudad de México faculta a la Jefatura de Gobierno a adoptar la medida, apelando a la misma como un cuidado sanitario necesario para su población. COVID en Puebla 261La Red de Desalojos fue fundada en 2019 por vecinos de Ciudad de México que llevaban algunos años denunciando haber sido víctimas de procesos judiciales irregulares, que han expulsado a familias originarias del centro de la capital mexicana, inhibiendo su posibilidad de defenderse ante la justicia.Como organización de damnificados se cobijaron en el amparo del Movimiento Urbano Popular, una histórica organización de defensa de la vivienda de las clases populares de la ciudad, con la que alcanzaron la interlocución del Gobierno capitalino, al que le presentaron detalles de sus casos. Uno de los organizados es el edificio ubicado en Puebla 261, pretendido por el fondo de inversión Banca Mifel, que sufrió un desalojo el 30 de noviembre de 2020 y dos semanas después, la demolición ilegal de una parte del inmueble sin los permisos correspondientes. Ambas instancias provocaron la aglomeración de gente externa y de los vecinos que aún habitan el edificio. Los vecinos de Puebla relataron a Sputnik que días más tarde, algunos de ellos comenzaron a tener los síntomas compatibles con el COVID-19; luego confirmaron que distintas familias del edificio habían dado positivo en sus análisis. El 6 de enero de 2021 uno de los vecinos de Puebla 261 que vivía en el edificio bajo constantes hostigamientos para que lo abandone, falleció a causa de complicaciones derivadas por el COVID-19.Los vecinos que conversaron con este medio sospechan que los movimientos que la empresa hizo a fines de 2020 los pusieron en peligro, y que esos hechos promovieron la llegada del virus al lugar que terminó con un vecino fallecido. Aunque no tienen manera de probar que una cosa se derivó de la otra, no dudan de su vinculación. "¿Cómo vamos a quedarnos en casa si nos expulsan de ella?", se preguntó uno de los vecinos afectados por estos desalojos arbitrarios. Otro caso en NápolesEl viernes 4 de diciembre de 2020 ocurrió otro desalojo durante las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia. Según confirmó Sputnik, en torno de las cinco de la mañana de ese viernes, llegaron cargadores civiles y policías capitalinos para ejecutar la expulsión de doce familias que habitaban el edificio ubicado en Nápoles 35, en la colonia Juárez, a metros de la concurrida Avenida Insurgentes. Ese día, una de las vecinas desalojadas, María de la Luz Santiago de 60 años, contó a este medio que su esposo se acercó a un actuario, un funcionario judicial que traía un expediente, quien no se identificó ante ellos ni les brindó mayor detalles del acto de expulsión. El vecino le reclamó por qué no les habían dado aviso previo de la medida de fuerza, a lo que el actuario respondió que dos meses atrás se había notificado a "un muchacho": "Yo aquí nunca vi nada y si hubieran traído una notificación lo que corresponde es que la peguen en la puerta", apuntó la vecina que conversó con este medio.Horas después de su desalojo, los vecinos supieron que fue promovido por un acuerdo judicial fechado el 30 de noviembre de 2020, como parte de un juicio entablado por Black Rock Investments S de RL, un fondo de inversión con base en Estados Unidos, que demandó en México a la sucesión del antiguo dueño del lugar, ya fallecido.La causa fue abierta en la justicia civil como un pleito hipotecario en diciembre de 2016, ante el Juzgado 41 Civil de la Ciudad de México, según la información que enseñaron los afectados a este medio. "Soy diabética e hipertensa y tengo una discapacidad motriz. Uso un bastón debido a las secuelas de la poliomielitis. Llegué a este edificio con mi marido, recién casados, rentamos un departamento aquí. No soy paracaidista, tengo 35 años aquí", explicó la vecina María de la Luz, rodeada por las pertenencias de las personas que ocupaban los ocho departamentos repartidos en tres pisos, con cuatro cuartos de azotea que también estaban habitados. "No tienen consideración, junto a mi casa vive una anciana invidente que tiene Alzheimer con su hija, que también es mayor y usa bastón. Querían que se bajara sola y al sacarla, tuvieron que llevarla a internar al hospital. Considero que esto es una arbitrariedad y que nos han despojado del derecho que teníamos, después de haber vivido tantos años aquí ", concluyó la vecina.

