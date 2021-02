https://mundo.sputniknews.com/20210216/coronavirus-en-honduras-muerte-de-joven-medico-alerta-al-sector-y-a-estudiantes-1107847186.html

Coronavirus en Honduras: muerte de joven médico alerta al sector y a estudiantes

Coronavirus en Honduras: muerte de joven médico alerta al sector y a estudiantes

Los estudiantes de medicina que realizan prácticas en hospitales exigen acceder a seguro de salud y prioridad en la vacunación contra el COVID-19. En Órbita... 16.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-16T22:00+0000

2021-02-16T22:00+0000

2021-02-16T21:03+0000

en órbita

vacuna contra coronavirus

covid-19

médicos

vacunación

honduras

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1107849234_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_099d7ce6dbb526595be353681be46837.jpg

Coronavirus en Honduras: muerte de joven médico alerta al sector y a estudiantes Coronavirus en Honduras: muerte de joven médico alerta al sector y a estudiantes

En las últimas horas, Yasser Cuéllar Fuentes, un joven de 27 años que estaba a punto de terminar la carrera murió a causa de la enfermedad, hecho que conmocionó al país centroamericano. Hasta antes del lunes 15, cuando se decretó que los hospitales brinden equipos de seguridad, los estudiantes debían pagarlos. Además, estos deben firmar un documento que deslinda de responsabilidad a la universidad y a los hospitales por posibles contagios. El país centroamericano lleva 75 médicos y 45 integrantes de enfermería fallecidos por coronavirus. "También se adquirieron más de 600 ventiladores que nunca funcionaron. No se abrieron las áreas de cuidados intensivos ni de atención de los pacientes", agregó.Los profesionales acusan al Gobierno de manejar la pandemia con "personas incompetentes, sin experiencia, para seguir con el deterioro de la salud pública". Además Figueroa sostuvo que el Gobierno "tiene un plan de tercerizar los servicios de salud". Enfatizó que el Ejecutivo "decreta una emergencia que jamás termina. Hemos estado con estos decretos presidenciales desde 2019. Esto les permite hacer compras de emergencia sin controles ni auditoría, sin que medie algún mecanismo de control para evitar el fraude y el robo". Días atrás, el Colegio Médico se reunió con la representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se plantearon las condiciones laborales, la necesidad de contar con vacunas y la nula respuesta de la justicia local ante acciones de amparo.El Colegio fue una de las 20 instituciones que en abril de 2020 presentó un recurso ante la suprema corte ante la falta de equipos, medicamentos y situación de los hospitales. "El hecho de que el Gobierno no haya atendido de forma adecuada la pandemia produjo un riesgo gravísimo sobre las personas. El hecho de que no tengamos vacunas muestra que no hubo una gestión efectiva en el tema", dijo la presidenta del Colegio Médico de Honduras.Chile y su ambicioso plan de vacunaciónEl Gobierno espera que el 40% de la ciudadanía esté inmunizada contra el COVID-19 en abril. En muy poco tiempo, el país sudamericano logró vacunar entre 150.000 y 270.000 personas por día. Desde el 3 de febrero han sido inoculadas más de dos millones.El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que el sistema de salud nacional tiene mucha experiencia con campañas de vacunación a gran escala.Hasta el momento están aprobadas y en uso la vacuna Pfizer y la china CoronaVac. El Ejecutivo de Sebastián Piñera estudia la posibilidad de comprar dosis de la rusa Sputnik V, de las que podrían llegar hasta ocho millones.Arce destacó que el éxito de este plan de inmunización se debe a la comunidad científica local y sus vínculos con laboratorios de China. Para la politóloga, ellos "fueron la clave", y no el Gobierno, aunque se sirvió con éxito de esta situación.En tanto, la ciudadanía espera que se acaben las cuarentenas, y comenzar a renormalizar todo lo que ha perdido. "Chile sin actividad tiene una tasa de desempleo altísima, más de 1,5 millones de personas perdieron su empleo. Estamos muy mal y se requiere retomar las actividades económicas, educativas y turísticas. La gente debe ordenarse para avanzar hacia la normalidad", afirmó Arce.Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, vacuna contra coronavirus, covid-19, médicos, vacunación, honduras, chile