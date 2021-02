https://mundo.sputniknews.com/20210216/comence-a-sollozar-salma-hayek-se-sincera-sobre-su-traumatica-escena-de-sexo-con-antonio-banderas-1107772962.html

"Comencé a sollozar": Salma Hayek se sincera sobre su traumática escena de sexo con Antonio Banderas

"Comencé a sollozar": Salma Hayek se sincera sobre su traumática escena de sexo con Antonio Banderas

La actriz mexicana Salma Hayek, considerada una de las intérpretes más sensuales de la historia del cine, confesó que tuvo una experiencia totalmente... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Según reveló la mujer en el podcast Armchair Expert, al principio, la icónica escena de sexo con Antonio Banderas no estaba en el guión de la película, pero los productores pidieron hacerla "cuando vieron la química" que había entre El Mariachi y Carolina.La actriz subrayó que Banderas fue "un auténtico caballero y muy amable", pero estaba muy relajado y para él "era como si nada" interpretar sexo ante las cámaras. Y esto fue lo que "asustó" a Hayek. "Rompí a llorar y él me dijo: Dios mío, me haces sentir horrible. Estaba tan avergonzada...", contó Hayek.Al mismo tiempo, recalcó que pese a lo traumática que fue su experiencia, ni Rodriguez, ni Banderas "nunca la presionaron" e "hicieron todo lo posible para que se sintiera cómoda". Además de los propios actores, solo estaban presentes en el set el director y su entonces esposa, Elizabeth Avellán. Asimismo, Banderas y Rodríguez intentaban "hacerla reír" para minimizar su angustia y hacer que se quitara la toalla que llevaba encima. "Me la quitaba dos segundos pero luego rompía a llorar de nuevo. Pero logramos hacerlo. Lo hicimos lo mejor que pudimos hacer en aquel momento", comentó la mexicana, quien subrayó que estaba avergonzada de que su padre y su hermano fuesen a ver la polémica escena:"¿Van a verlo? ¿Se van a burlar de ellos? Los chicos no sufren esto. Tu padre diría: ¡Sí, ese es mi hijo!", declaró. Curiosamente, en el estreno de la cinta, la actriz pidió que sus familiares abandonaran la sala durante la sensual secuencia.Cabe recordar que Banderas y Hayek siguen siendo buenos amigos y han protagonizado un total de seis películas juntos.

