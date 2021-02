https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107854965.html

Autoridades mexicanas anuncian más cortes de energía tras apagón en frontera con EEUU

"Este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios", informa el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador independiente que administra el mercado eléctrico mayorista, en un mensaje publicado en la red social Twitter.El aviso a la población de amplias regiones del norte y centro del país indica que los nuevos cortes de energía se aplicarán "a partir de las 18:00 hora local (24:00 GMT) y hasta las 23:00 hora del centro (05:00 GMT del 17 de febrero) ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país".Una caída en las redes de suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, estatal) dejó el 15 de febrero sin energía amplias zonas de los estados de Nuevo León (noreste), Tamaulipas (noreste), Coahuila (noreste), Sonora (noroeste) y Chihuahua (noroeste), fronterizos con Estados Unidos.El anuncio del Cenace agrega que serán afectados otros doce de los 32 estados del país: Aguascalientes (centro), Colima (oeste), Estado de México (centro sur), Guanajuato (centro), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Nayarit (oeste), Puebla (centro), Querétaro (centro norte), San Luis Potosí (centro norte), Zacatecas (centro norte) y Guerrero (sur). Usuarios afectadosCon esos anuncios, el número de afectados se elevaría en las próximas horas a 5,9 millones de usuarios, en 23 de los 32 estados del país, mientras que alrededor de un millón de usuarios permanece sin energía eléctrica en el norte mexicano, que sufre bajas temperaturas, según las autoridades del sector eléctrico.Las actividades de restablecimiento continuarán conforme a las instrucciones del Cenace, para "garantizar la estabilidad sistema eléctrico nacional", explicó la CFE.El corte de energía fue generado por un desequilibrio entre la carga de la demanda y la caída en la generación en el sistema eléctrico mexicano, durante un vórtice polar que afecta el sur de Estados Unidos.Durante la noche del 16 de febrero, el aumento de la demanda vespertina y nocturna en el sistema de interconexión nacional hará insuficiente la generación de electricidad para cubrir las regiones del norte y noreste del país.Los nuevos cortes ocurren después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la CFE estatal había restablecido un 80% del servicio que fue suspendido, afectando a unos 400.000 usuarios en cuatros estados fronterizos con Estados Unidos debido a la tormenta de invierno boreal.El Cenace exhortó a la población a tomar las medidas preventivas ante esta afectación del suministro eléctrico y a sumar esfuerzos optimizando en lo posible el consumo de energía eléctrica.Entre las recomendaciones están apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.El portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas escribió en su cuenta de Twitter que "el corte de electricidad en el norte (de México) mostró la vulnerabilidad del país por depender del gas de Texas" y planteó que "por el bien de México debemos recuperar la soberanía energética".México importa el 20% del gas natural que exporta Estados Unidos para alimentar las plantas generadoras de electricidad de la CFE en el norte del país.

