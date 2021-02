Negociador argentino ante FMI: no es prioridad resolver deuda antes de mayo

"Preferiría que el problema de la deuda se resuelva antes de mayo, pero esa no es la prioridad; no me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad en ningún sentido, me parece que hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema que venimos acarreando", manifestó Chodos en una entrevista realizada por el medio argentino ElDiarioAr.