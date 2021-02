https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107850646.html

Paraguay dará sus primeros pasos en el espacio con satélite experimental

Paraguay dará sus primeros pasos en el espacio con satélite experimental

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay comenzará el 20 de febrero un nuevo capítulo en su historia cuando parta desde la isla estadounidense Wallops (Virginia, este)... 16.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-16T21:30+0000

2021-02-16T21:30+0000

2021-02-16T21:34+0000

américa latina

satélites

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107812/05/1078120574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0922a38b466f67ee5e020f7e19906068.jpg

El GuaraníSat-1 será lanzado a las 14:36 hora en Paraguay (17:36 GMT) a bordo del cohete Antares que llevará suministros a la EEI (Estación Espacial Internacional) y, una vez en la estación, astronautas del módulo japonés lo pondrán en órbita entre 2 y 8 semanas después de su llegada.El satélite fue desarrollado por dos profesionales paraguayos que se forman en maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico Kyushu (Kyutech, suroeste) en Japón, explicó Román, también coordinador general del proyecto Paraguay al Espacio.El instituto tiene un acuerdo con la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA) por el que el satélite será enviado a la EEI. "El satélite es un satélite académico experimental no operacional, es un satélite de prueba de tecnología", explicó Roman, quien agregó que sin embargo cumplirá funciones básicas como tomar imágenes de baja resolución de la Tierra, clasificarlas y seleccionarlas para su descarga.Además, retransmitirá datos de sensores colocados en un sector del Chaco paraguayo (oeste) en el que existe la enfermedad o mal de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi y que en América Latina la ha transmitido mayormente el insecto triatominos (vinchuca o chinche), para un posterior control.También probará una nueva celda solar, un nuevo tipo de antena y ampliará la base de datos de componentes que puedan soportar el ambiente ambiental para ir abaratando los costos del acceso al espacio para los países emergentes, añadió.El primero de muchos pasosSegún Román, el principal objetivo del satélite es el aprendizaje a través de una herramienta para crear capacidades en el ámbito espacial, como puestos de trabajo, oportunidades educativas, científicas y tecnológicas.Estas aplicaciones pueden ser en el sector agrícola, en el de ordenamiento territorial, de reducción de riesgos de desastres, en la gestión de recursos naturales, en la deforestación y en la protección de los recursos hídricos, entre otros, añadió."Ya no podíamos estar ausentes en este sector económico mundial tan importante (porque) lo que se desarrolla en el espacio luego impacta en el sector industrial, en el sector comercial, se generan nuevos empleos, nuevas oportunidades", aclaró.La agencia ya está evaluando cuál será la próxima misión, que estará relacionada con la Tierra."Tenemos que continuar con el desarrollo espacial en nuestro país y estamos implementado un geolab de observación de la Tierra con el que vamos a desarrollar los proyectos piloto en principio y luego ir implementando fuertemente en las anteriores áreas citadas y trabajar muy cercanamente con las universidades, con grupos de investigación, con las agencias espaciales aliadas", informó Román.La exploración de la inmensidad del espacio no está descartada, pero tendría que ser junto con otro proyecto extranjero.El funcionario citó a México como un país en el que la puesta en órbita de satélites generó miles de puestos de trabajo.Indicó: "Obviamente hay que hacer un proceso, pero lo importante es que Paraguay inició ese proceso y el hecho de haber empezado tarde significa una ventaja porque la velocidad de desarrollo va a ser mayor y vamos a aprender muchísimo de los países que tienen mayor desarrollo".Es una gran oportunidad para Paraguay y para los jóvenes y va a ser el primer paso de muchos en el espacio para el país, concluyó Román.

/20201225/fabricante-de-satelites-ruso-planea-construir-un-centenar-de-naves-espaciales-en-10-anos-1093945379.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Patricia Ávila

Patricia Ávila

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Patricia Ávila

satélites, paraguay