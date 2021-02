https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107611932.html

Científicos rusos proponen lanzar una sonda que flote en la atmósfera de Júpiter

MOSCÚ (Sputnik) — La exploración de Júpiter podría realizarse con una sonda que flote en su atmósfera, dijo en una entrevista a Sputnik el subdirector del... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Según su declaración, los científicos rusos también están interesados en la exploración del satélite de Júpiter Europa."Las simples mediciones del campo magnético al volar sobre él mostrarían lo salada que es el agua, cuánta hay y hasta el espesor del hielo. Hay que intentar descender en la superficie de Europa, al menos para un breve trabajo sobre su superficie", indicó el científico ruso.Agregó que "técnicamente, si descartamos la radiación, el descenso sobre la superficie del satélite de Júpiter no es tan difícil, incluso es más fácil que en la Luna". Rusia todavía no tiene previsto lanzar sondas a Júpiter y centra sus investigaciones científicas en Venus, relató Oleg Korabliov. Según el científico, en la historia de la cosmonáutica rusa se iniciaron varios proyectos de misión a Júpiter, pero ninguno prosperó."Las primeras elaboraciones se hicieron a mediados de los años 1980. Luego en los años 2000-2010 hubo un proyecto conjunto de Rusia, Europa y EEUU Jupiter System Mission, nuestra responsabilidad fue la sonda espacial Laplace para el aterrizaje en Europa [uno de los satélites de Júpiter]", dijo Korabliov.Los científicos rusos, agregó, trabajaron durante muchos años en el proyecto de Laplace pero no se pudo concluir por la resistencia a la radiación insuficiente de los componentes electrónicos rusos. "Como resultado, nuestra parte no se llevó a cabo y las partes estadounidense y europea se separaron y se convirtieron en Europa Clipper y JUICE, respectivamente", añadió el científico.El lanzamiento de la sonda espacial estadounidense Europa Clipper está programado para el 2024 y de la europea JUICE para el 2022.Se comunicó también con anterioridad que el programa ruso de exploración de Venus incluye tres misiones, la primera, Venus-D se lanzará en noviembre de 2029 para el estudio de la superficie, la atmósfera, la estructura interna y el plasma ambiental del planeta.La segunda misión que se lanzará en junio de 2031, tiene por objetivo la investigación de la atmósfera del planeta.La tercera, prevista para junio de 2034, está destinada a traer muestras de la atmósfera, aerosoles y, probablemente, suelo de Venus.

