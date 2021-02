https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107581143.html

Togo expresa la intención de comprar armamento ruso

Togo expresa la intención de comprar armamento ruso

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Togo expresó su intención de comprar equipo militar ruso y quiere mejorar la seguridad en el puerto de Lomé con... 16.02.2021, Sputnik Mundo

"Rusia es un inversor establecido y creemos que Rusia podría ayudarnos en lo que respecta al desarrollo del puerto, especialmente en un tema tan sensible como la seguridad. Es muy importante ya que sabemos que todo el golfo de Guinea es conocido por la piratería. Además, la experiencia en términos de seguridad es útil para nosotros para proteger no solo el puerto, sino todo el golfo de Guinea", dijo Dussey.El canciller agregó que Togo está dispuesto a considerar la compra de equipamiento militar ruso.El ministro añadió que "Togo está abierto a este negocio con todos los países, incluida Rusia". Representación de África en la ONULa República Togolesa saluda una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tiene por objetivo resolver el problema de la representación insuficiente de África en ese organismo y cree que Rusia podría ayudar a corregir esta "injusticia histórica", declaró Dussey.Rusia lleva mucho tiempo abogando por ampliar la representación de los países en desarrollo de África, Asia y América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU.Al mismo tiempo el ministro expresó dudas sobre la sinceridad de las declaraciones de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes expresan el deseo de que los estados africanos reciban participación permanente en el Consejo."Doce años después del inicio de las negociaciones, la comunidad internacional no puede ignorar la realidad geopolítica actual y, en particular, la necesidad de corregir la injusticia histórica de que África no está representada entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y el hecho de que está subrepresentada entre los miembros no permanentes", indicó.En este contexto el ministro apuntó que el debate en torno a la representación de África ha estado en curso durante décadas, pero "nada cambia". La vacuna Sputnik VAdemás, Dussey dijo a esta casa que su país mantiene negociaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) sobre la adquisición de la vacuna Sputnik V. "Ya estamos en conversaciones con la parte rusa, el Fondo Ruso de Inversión Directa que gestiona esta vacuna, para ver cómo Togo podría obtenerla, al igual que otros Estados […] Somos optimistas de que estas negociaciones tendrán éxito porque creemos que es un producto excelente y la población togolesa lo necesita. En Togo necesitamos 2,5 millones de dosis de vacuna. Aunque tendremos cierta cantidad de vacunas a través del Covax, el mecanismo de la ONU, también queremos adquirir la vacuna rusa", apuntó Dussey.El canciller togolés felicitó a Rusia por ser el primer país en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus.Dussey recordó que Togo es el segundo país africano que mejor está lidiando con la pandemia actual.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna Sputnik V, que confirman su seguridad y eficacia del 91,6%. Aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para el uso en más de veinte países, entre ellos Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

