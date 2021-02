Rusia niega que esté negociando con EEUU un posible canje de Paul Whelan

"No me atrevo a conjeturar en qué se basan y a qué se deben esas declaraciones. Como funcionario de Exteriores puedo reafirmar con total responsabilidad algo que hemos dicho reiteradas veces en público y en nuestros contactos con cargos oficiales de EEUU: no se trata de canjear a Paul Whelan por alguno de los ciudadanos rusos presos en EEUU", manifestó Riabkov.