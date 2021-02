https://mundo.sputniknews.com/20210216/1107471956.html

Las autoridades de San Marino optan por el uso de Sputnik V

ROMA (Sputnik) — Las autoridades de San Marino planean autorizar el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V para vacunar a la población... 16.02.2021, Sputnik Mundo

sputnik v (vacuna)

san marino

Los interlocutores de Sputnik afirmaron que el Consejo Grande y General de San Marino (Parlamento) debe tomar en breve la decisión sobre la utilización del fármaco ruso para la campaña de vacunación masiva de los habitantes del país.San Marino, que se encuentra anclado en el territorio de Italia, no puede contar con el suministro centralizado de vacunas contra el coronavirus a través de la Unión Europea, de la que no es miembro.En enero las autoridades médicas de San Marino y el Ministerio de Salud de Italia llegaron a un acuerdo, según el cual las autoridades italianas suministrarían fármacos para vacunar a 25.000 personas de este pequeño país, que tiene una población de poco más de 33.000 ciudadanos.Sin embargo, por el momento esos suministros no se han llevado a cabo y San Marino no pudo comenzar la campaña de vacunación de su población contra el coronavirus.Ante esa situación, las autoridades de San Marino comenzaron a estudiar la posibilidad de usar el fármaco ruso Sputnik V para la vacunación masiva y establecieron los contactos necesarios, en particular, con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que promueve la vacuna en el mercado internacional.El martes 16 de febrero, el periódico local La Serenissima informó sobre la posibilidad de recibir un lote de la vacuna rusa, calificando esa iniciativa de "una operación de alta diplomacia, implementada gracias a las relaciones existentes entre San Marino y Rusia".A fines de enero pasado, en San Marino se creó un grupo de coordinación especial de emergencias sanitarias para frenar la propagación del COVID-19.Según datos del grupo, desde el inicio de la epidemia en ese país se han registrado 3.317 casos de coronavirus, 72 pacientes con COVID-19 fallecieron y casi 3.000 personas se recuperaron del virus.Actualmente, el número de personas contagiadas de coronavirus en San Marino asciende a 252.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de Sputnik V, que confirman su seguridad y eficacia del 91,6%.Aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para el uso en más de 20 países, entre ellos Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

