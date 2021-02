Asciende a 55 la cifra de muertos tras el colapso de un glaciar en el Himalaya indio

#UttrakhandGlacierBurst Update

🔸@NDRFHQ ops continue

🔸As on 15/2/2021,7 pm

🔸55 Bodies found so far (SEOC)

🔸Tunnel ops continue

🔸Riverside ops on

🔸Search in tough conditions

🙏🏻🇮🇳🙏🏻@HMOIndia @PIBHomeAffairs @BhallaAjay26 @ANI @PIBDehradun @airnewsalerts @DDNewsHindi pic.twitter.com/XQM31RkmXV