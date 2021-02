https://mundo.sputniknews.com/20210215/video-un-misil-guiado-de-los-huties-revienta-un-dron-saudi-1106448866.html

Vídeo: un misil guiado de los hutíes revienta un dron saudí

Vídeo: un misil guiado de los hutíes revienta un dron saudí

Un vídeo del derribo de un vehículo aéreo no tripulado perteneciente a Arabia Saudí, realizado por los rebeldes hutíes en Yemen, fue publicado en las redes... 15.02.2021, Sputnik Mundo

En la grabación se puede observar cómo el objetivo primero fue detectado utilizando una cámara de imagen térmica. Una vez fijado el blanco, los hutíes lanzaron un misil guiado. Las imágenes muestran el momento del lanzamiento del proyectil que se realizó de noche, por lo que no se entiende qué tipo de munición fue utilizada. No obstante, los expertos señalan que no se trata de ninguno de los sistemas de fabricación soviética a disposición de los militantes hutíes.Tras el lanzamiento se puede observar un destello brillante que iluminó el cielo nocturno, lo que significa que el objetivo fue destruido. La cámara termográfica muestra que la fuerza del impacto fue tan poderosa que el dron atacado se rompió en varios pedazos.Se cree que el vehículo derribado fue un aparato CH-4 de fabricación china, que se utiliza para misiones de reconocimiento y ataque.

