Una joven logra salvar la cosecha de su abuelo con un mensaje en Instagram

Después de meses de trabajo, un agricultor valenciano de 80 años casi pierde su cosecha de cebollas. Un mensaje de su nieta a través de Instagram logró...

españa

agricultura

agricultores

valencia

Cuando ya la cosecha de Luis estaba negociada y lista para ser recogida, el comprador le dijo que ya no la quería. Para Luis, un valenciano de 80 años, el desplante significaba un duro golpe porque perdería toda la inversión que hizo y todas sus cebollas se echararían a perder. La primera reacción que tuvo su nieta Marina Gimeno cuando se enteró de lo ocurrido, fue contar la historia a través de sus redes sociales."Mi abuelo plantó cebollas tiernas (se lo iban a pagar a 200€ la hectárea y en Mercadona un manojo de 3 cebollas tiernas cuesta 1,30€, y en Carrefour el kg está a 2,23€, para que echéis cuentas del dinero que pierde el agricultor, al que pagan 0.07 € el kg); y ahora, que están para recoger lo han dejado tirado". Marina explicó en su cuenta de Instagram que, ante la posibilidad de que su abuelo perdiera las dos hanegadas de cebolla, se propuso intentar venderlas "como regalo de cumple y porque necesita una victoria". Lo que nunca imaginó la joven es que su mensaje se iba a viralizar y que en poco tiempo recibiría más de 2.000 mensajes desde distintos puntos de España de personas que querían comprar las cebollas e, incluso, colaborar con el reparto."Puse la publicación en Instagram pensando que sería para mis amigos y familiares más cercanos. No me imaginaba esto. No tengo palabras, la gente está demostrando que tenemos ganas de cosas buenas, que somos súper solidarios", confesó Marina.Tras la publicación de Marina, varias personas, de forma solidaria, se acercaron a la huerta de su abuelo para ayudar a preparar los pedidos. Después de varios días de trabajo, decidieron terminar la venta de cebollas porque la inversión de su abuelo fue recuperada de "sobra". Ahora han solicitado a todas las asociaciones y sitios que necesiten comida, que le escriban por privado para entregarles lo que queda de la cosecha.Y mientras celebran esta victoria de su abuelo, la joven Marina desea que esta historia sirva para "visibilizar la vulnerabilidad y precariedad que tienen los agricultores".

2021

