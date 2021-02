https://mundo.sputniknews.com/20210215/un-clasico-meme-de-joker-escondido-en-el-trailer-de-la-liga-de-la-justicia--video-1106355881.html

Un clásico 'meme' de Joker escondido en el tráiler de 'La Liga de la Justicia' | Vídeo

Un clásico 'meme' de Joker escondido en el tráiler de 'La Liga de la Justicia' | Vídeo

La frase 'vivimos en una sociedad' suele ser atribuida erróneamente al peor enemigo de Batman, el Guasón. No obstante, en la nueva cinta de Zack Snyder... 15.02.2021, Sputnik Mundo

Esta expresión absurda e incompleta se hizo viral tras el lanzamiento de la película de Christopher Nolan El caballero oscuro, en la que el actor Heath Ledger dio vida al siniestro payaso. Las imágenes de Joker acompañadas de la frase —que, paradójicamente, nunca pronunció— circularon en las redes y las plataformas como 9Gag durante años. Aunque se sabe que este concepto apareció por primera vez en la serie de culto Seinfeld, en 1991, no se puede decir con certeza si realmente inspiró el meme: Tras el lanzamiento de Joker de Joaquin Phoenix, la frase, utilizada por los usuarios como símbolo de inconformismo, volvió a viralizarse en internet. El tráiler final del llamado montaje del director de La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, revolucionó las redes, pues en la nueva cinta, Joker —esta vez, encarnado por Jared Leto— realmente pronuncia la frase del meme.Fue el propio Leto quien compartió el vídeo y lo acompañó del clásico meme. La publicación rápidamente generó una oleada de reacciones y bromas en Twitter:En 2017, Zack Snyder tuvo que abandonar el rodaje de la película de superhéroes La Liga de la Justicia debido al suicidio de su hija Autumn. Entonces, el director Joss Whedon (Los vengadores) se encargó del rodaje de varias escenas y el montaje final de la cinta. No obstante, su obra no tuvo éxito entre críticos ni fans.En febrero, se informó de que el montaje del director del filme, creado por el propio Snyder, estará disponible en la plataforma HBO Max a partir del 18 de marzo.

