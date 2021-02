Revuelo en España por un tuit que aseguró que el rey Juan Carlos I estaría en estado grave

"Yo he hablado esta mañana y está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así", señaló Herrera.