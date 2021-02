https://mundo.sputniknews.com/20210215/por-que-una-ciudad-argentina-se-nego-a-hacer-duelo-por-menem-1106575193.html

¿Por qué una ciudad argentina se negó a hacer duelo por Menem?

La ciudad de Río Tercero sorprendió al no adherir al duelo por la muerte del expresidente argentino Carlos Menem. La declaración recordó el rencor de la ciudad... 15.02.2021, Sputnik Mundo

Los mensajes de recuerdo y condolencias por la muerte del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) se multiplicaron durante el domingo, apenas se conoció su deceso a los 90 años. Sin embargo, hubo uno que sorprendió por apartarse de la cortesía y recordar uno de los casos más emblemáticos que manchan la historia del polémico exmandatario argentino."La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy y que fuera dictado por decreto del Gobierno Nacional", lanzó en su cuenta oficial de Twitter la Municipalidad de Río Tercero, una ciudad de más de 46.000 habitantes ubicada en la provincia de Córdoba (centro).En tuits siguientes, la Municipalidad recordó que Menem había sido declarado "persona no grata" en la ciudad el 3 de noviembre de 2020, fecha en que se cumplieron 25 años del episodio que le valió al expresidente argentino ser una de las figuras más despreciadas por los riotercerenses.¿Qué fueron las explosiones de Río Tercero?Para comprender la reacción del gobierno local sobre Menem, es preciso remontarse a la década del 40, cuando se instaló en la ciudad la Fábrica Militar Río Tercero, bajo la administración de la Dirección General de Fabricaciones Militares, un ente estatal con el cual el Gobierno de la época pretendía suplir la imposibilidad de importar armamento producto de la Segunda Guerra Mundial.Desde su creación, la fábrica militar fue un centro de referencia para la localidad, que en los años siguientes atravesaría un importante crecimiento económico e industrial. Con una superficie de 450 hectáreas, la fábrica se encargó desde su creación de producir materias primas para la producción de pólvoras y explosivos, entre otros productos.Para 1995, cuando sucedieron las explosiones, la fábrica continuaba funcionando y se especializaba no solo en materiales explosivos sino en la reparación de otro armamento militar, un detalle clave en la investigación posterior. Para ese momento, la planta de Río Tercero contaba con cerca de 800 empleados.El caos comenzó cuando faltaban cinco minutos para las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995. Los vecinos de Río Tercero no podían creer lo que veían: tres explosiones dentro de la fábrica hicieron que miles de proyectiles almacenados en la fábrica salieran disparados e impactaran con varios barrios de la ciudad.En pocos minutos, la localidad cordobesa sufrió una suerte de bombardeo que culminó con siete vecinos muertos y más de 200 heridos. Además, los impactos provocaron múltiples daños estructurales, ya que varias escuelas, viviendas y oficinas quedaron destruidas.¿Cómo participó Menem en las explosiones de Río Tercero?Menem, entonces presidente argentino, se hizo presente en la ciudad a las pocas horas de las explosiones y trató de llevar calma a la población al asegurar que se trataba de un accidente. En sus primeras palabras, el mandatario enfatizó que había que descartar la hipótesis de atentados como los que había sufrido Argentina en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA).El siniestro fue investigado por la Justicia, que en un primer momento analizó el caso como un posible accidente. Sin embargo, la labor de los familiares de las víctimas fue clave para enderezar la investigación: Ana Gritti, abogada cuyo esposo murió en medio de las explosiones, puso en duda la teoría del accidente y, tras especializarse en explosivos, pudo demostrar que la idea que manejaba la Justicia no tenía asidero.En efecto, los investigadores pensaban que las explosiones se habían iniciado cuando el fuego alcanzó unos tanques de trinitrotolueno (TNT). Sin embargo, la abogada pudo demostrar que la sustancia no explota a menos que se coloque un detonador. La teoría de Gritti permitía determinar que las explosiones habían sido intencionales.Testimonios de los empleados de la fábrica indicaron luego que el día anterior a las explosiones habían ingresado "personas no identificadas". De acuerdo a la investigación, fueron esas personas las que colocaron los detonadores.En los años siguientes Gritti pudo relacionar las explosiones con la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, una causa que investigó cómo el Gobierno de Menem habilitó triangulaciones ilegales para vender armas a esos países a pesar de que se encontraban en diferentes conflictos (la Guerra de Croacia y la Guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú que se entre enero y febrero de 1995, respectivamente).La investigación de Gritti permitió señalar que, para efectuar la triangulación, las armas que se venderían se quitaban de las unidades militares para enviarlas a la Fábrica Militar Río Tercero, donde supuestamente serían reparadas. En realidad, desde allí eran enviadas a sus destinos.A partir de esta hipótesis se infiere que las explosiones fueron una forma de ocultar el faltante de armamento de la fábrica, producto de las irregularidades. Ante las sospechas de jerarcas militares que veían desaparecer sus armas y la posibilidad de que se realizaran inspecciones, se buscó hacer estallar la fábrica.Abona esta idea el hecho de que una pericia realizada al inventario de la fábrica determinó que al momento de las explosiones había un faltante de entre 24.000 y 49.000 armas.En diciembre de 2014 la Justicia de la provincia de Córdoba condenó a cuatro militares retirados por las explosiones, al considerar que habían cometido el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Dos de los condenados tenían cargos de jerarquía en la planta, mientras los otros dos eran funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Las condenas iban entre los 10 y los 13 años.Por esa misma causa, en agosto de 2013 había sido imputado el propio Menem, también por el delito de "estrago doloso". La imputación del expresidente en el caso tuvo varias idas y vueltas: fue sobreseído en febrero de 2014 pero en agosto de 2017 el sobreseimiento fue anulado.La última imputación fue en mayo de 2018, cuando se ratificó la primera acusación hecha en 2013 pero se modificó su papel en la trama, pasando de "instigador" a una "autoría mediata". Estaba previsto que Menem se presentara a declarar este 24 de febrero de 2021, como único imputado que restaba por responder por la tragedia.Sin Menem, sin causaSi bien era probable que el expresidente no declarara en esa fecha —la defensa había solicitado una suspensión de la convocatoria debido a su estado de salud— el fallecimiento deja a la causa sin posibilidad de avanzar. En diálogo con la agencia argentina de noticias Télam, el fiscal del caso Carlos Gonella explicó que Menem "era la única persona que faltaba juzgar", por lo que con su muerte "se cierra el ciclo judicial penal" vinculado a las explosiones.Para los familiares de las víctimas, que la declaración de Menem nunca llegue les sigue dejando un sabor amargo. Por lo pronto, el nombre del expresidente tampoco podrá volver a aparecer en la ciudad como forma de homenaje, ya que en noviembre de 2020 la Municipalidad resolvió prohibir todo tipo de monumentos o conmemoraciones a Menem en la localidad.

