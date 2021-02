https://mundo.sputniknews.com/20210215/por-que-rusia-desplego-sistemas-tor-m2-base-hmeymim-1106184905.html

¿Por qué Rusia desplegó los sistemas Tor-M2 en la base de Hmeymim?

Pese a los rumores que alegan que los sistemas Pantsir-S1 desplegados en la base rusa de Hmeymim, en Siria, no eran eficientes, estas armas han logrado... 15.02.2021, Sputnik Mundo

Los Pantsir fueron los primeros en llegar a la base, mientras que los Tor-M2 se desplegaron allí con el paso de un tiempo. Este hecho empujó a varios expertos y medios de comunicación occidentales a especular acerca de que los primeros sistemas hubiesen sido ineficaces en la lucha contra todas las amenazas aéreas. Y estas hipótesis no tienen nada que ver con la realidad, asegura el autor del blog.Actualmente la relación entre los Pantsir y los Tor-M2 en Hmeymim es de 6 a 1 y este balance contradice a quienes aseguran que el primer sistema es ineficaz. Apunta "más bien todo lo contrario", advierte el bloguero.¿Por qué Rusia tuvo que desplegar otros sistemas en Hmeymim?El primer ataque masivo con drones fue lanzado contra la base el 5 de enero del 2018. En ese momento los Tor-M2 todavía no estaban en la base. Desde entonces la instalación ha sufrido ataques "cada dos por tres" y ya no eran solo drones, sino también cohetes lanzados desde Idlib y Latakia. El último ataque con lanzacohetes tuvo lugar el 10 de febrero del 2021. "Nada indica que las defensas rusas hayan sido superadas ni con drones, ni con cohetes. Entonces, el Pantsir evidentemente cumplió", destaca el experto.Por ello, la única idea que podría explicar por qué Rusia desplegó los Tor-M2 en Hmeymim es que lo hizo para probarlos en condiciones de combate reales y no porque los Pantsir hubiesen fracasado, tal y como lo aseguran varios expertos. Otro argumento que comprueba con creces la versión del autor del blog es que el número de los Tor-M2 desplegados en la base es menor que el de otros sistemas de defensa aérea."De otra forma hubiese habido otros cambios en el despliegue... y no los hubo", agrega.Si los Pantsir no hubiesen sido eficaces en la defensa, lo lógico habría sido que los militares de la base "basculasen" hacia un mayor despliegue de los Tor-M2 y no continuasen armándose con los Pantsir.

destacadas de defensa, hmeymim, armas, siria, rusia