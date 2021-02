El peligro mortal que corre tu perro cuando le das huesos | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210215/peligro-mortal-corre-tu-perro-cuando-le-das-huesos-video-1106283519.html

Los huesos que muchos dueños suelen dar a sus perros para mimarlos pueden presentar peligros ocultos.

El animal tuvo que ser llevado a un veterinario para que este liberara su hocico con una sierra circular. En la siguiente grabación se puede ver cómo el can está tumbado en la mesa de operaciones mientras el especialista intenta cortar el hueso por ambos lados con su instrumento. La sierra es similar a las que utilizan los médicos para quitar los yesos, por lo que no habría cortado al perro si la mano del veterinario se hubiera resbalado. El veterinario Peter, quien publicó esta grabación en la red social TikTok, advirtió que "las delicias de este tipo deben darse siempre bajo supervisión". El vídeo se ha vuelto viral, con más de 3 millones de likes."Es algo común que ocurre con este tipo de huesos, las mascotas lamen el interior y encajan la mandíbula inferior que acaba atascándose (...) Una vez retirado [el objeto] la mascota se despierta de la sedación y se va a casa", explicó el veterinario al tabloide británico Daily Star.Este incidente ha causado una ola de ira en la red social. Un usuario destacó que esta es la razón por la que él no da de comer a su perro este tipo de alimentos.

