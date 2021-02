La receta del puré de patatas 'perfecto' divide a los internautas

https://mundo.sputniknews.com/20210215/la-receta-del-pure-de-patatas-perfecto-divide-a-los-internautas-1106385344.html

La mujer, originaria de la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas), aconseja no hervir las patatas en el agua, sino optar por un caldo de pollo o ternera, dependiendo de con qué planeas servir el puré. El truco consiste en hervir la verdura en agua mezclada con el caldo para darle el sabor extra. Jourdyn no quita la piel de las patatas antes de hervirlas ya que la piel permite conservar mejor el sabor de la verdura y le da más textura. Puesto que no le quita la piel, Jourdyn primero lava las patatas frotándolas muy bien. A continuación, las unta con un poco de aceite de aguacate antes de ponerlas en una olla con un poco de agua, sal marina y caldo de pollo o de ternera. La idea general es sellar el gusto y la textura de las papas y no dejarles disolverse en el agua. El vídeo de TikTok dividió a los espectadores, ya que algunos declararon que quieren que su puré tenga gusto a papas y no a caldo, mientras que otros lo consideraron una idea perfecta y expresaron su deseo de probar esta manera de forma inmediata. Así, una persona escribió: "No me gusta el sabor del puré de patatas en caldo. Quiero que sepa a mantequilla, nata, sal, pimienta y patata. Eso es todo". Otra dijo: "Una idea loca. Las patatas deberían saber a patatas y no a pollo". Otro usuario pensó que era una gran idea diciendo: "Yo hiervo el arroz en caldo, ¿por qué no he pensado en hacer esto con las patatas?"

