https://mundo.sputniknews.com/20210215/coctel-covid-19-en-peru-vizcarra-en-la-mira-la-salud-colapsada-y-la-ciudadania-irresponsable-1106735021.html

Cóctel COVID-19 en Perú: Vizcarra en la mira, la salud colapsada y la ciudadanía irresponsable

Cóctel COVID-19 en Perú: Vizcarra en la mira, la salud colapsada y la ciudadanía irresponsable

El expresidente Martín Vizcarra y exfuncionarios de su Ejecutivo son investigados por su irregular vacunación contra el coronavirus. El actual mandatario... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T22:00+0000

2021-02-15T22:00+0000

2021-02-15T22:00+0000

cáncer infantil

en órbita

vacuna contra coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106725865_28:0:640:344_1920x0_80_0_0_636ad6f3c49b0a96bbaec228cef41518.jpg

EN ORBITA 15/02 EN ORBITA 15/02

La Universidad peruana Cayetano Heredia, a cargo de los ensayos de una vacuna china contra el COVID-19, negó que el expresidente Martín Vizcarra fuera voluntario del estudio.El exmandatario —acusado de recibir en secreto y "de cortesía" vacunas de Sinopharm— había asegurado que sí participó de los ensayos de prueba. Su esposa y una decena de altos funcionarios también fueron inoculados de forma irregular.Por su parte, la embajada de China en el país sudamericano comunicó que "no tiene información de los vacunados" y rechaza los términos de "vacunas de cortesía"."Estoy indignado y furioso por esta situación que pone en peligro todo el esfuerzo de los peruanos que trabajan en primera línea", dijo por su parte el actual presidente Francisco Sagasti.Estas polémicas inoculaciones se produjeron entre septiembre y enero de 2020. La revelación de los hechos generó una serie de renuncias aceptadas de inmediato por Sagasti. Entre ellas las de la canciller Elizabeth Astete y la del viceministro de Salud Pública, Luis Suárez.Manco se refirió a estas recientes renuncias, las que calificó como "mediatizadas" y "apuradas". Y agregó que estas pueden ser causa de un interés de estos políticos de cara a las próximas elecciones de abril.Perú supera las 43.700 personas fallecidas por coronavirus y 1,2 millones de contagios confirmados. El país inició la semana pasada la vacunación entre el personal sanitario, tras la llegada de las primeras 300.000 dosis de la vacuna china Sinopharm."Esta segunda ola es cada vez más creciente. Perú es un país desordenado, informal y desorganizado. La gente no hace caso a las cuarentenas, pero esta cuarentena [de febrero] es sui generis, dado que los que tenemos que trabajar podemos salir mientras usemos el transporte público, uno de los principales focos de contagios", indicó Manco.El analista peruano añadió que "el sistema sanitario del país se encuentra completamente colapsado. No sólo es solo culpa del Gobierno sino también de la propia ciudadanía".Día del cáncer infantilEl cáncer es la primera causa de muerte infantil por enfermedad en el mundo. La patología ataca a los niños en edades muy tempranas y provoca un crecimiento anormal de células malignas dentro del cuerpo.La mayoría de niños y jóvenes que padecen esta condición sufren un tipo de cáncer conocido como leucemia. El siguiente más frecuente son los linfomas y después los tumores del sistema nervioso central.En el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer (15 de febrero) En Órbita consultó a la argentina Fundación Natalie Dafne Flexer, de ayuda a niños con la enfermedad.La entrevistada dio detalles de la campaña "Ponete la Camiseta" que lideran desde la fundación. Entre la propuesta y las actividades instamos a la comunidad a salir el 15 de febrero usando una prenda blanca en apoyo a los niños con cáncer".Todo niño con cáncer tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente normal con acceso a la educación y a las actividades lúdicas. Debe además tener acceso al debido tratamiento para afrontar la enfermedad, algo que todavía no sucede a nivel mundial.La fundación "trabaja sobre dos pilares", apuntó Flexer. "Un conjunto de programas está destinado a los chicos a tratamiento y a su familia; y el otro se destina al mejoramiento de la oncología pediátrica", agregó y definió los procedimientos que lidera la organización. El apoyo psicológico y la contención emocional son otros de los trabajos que realiza la institución, tanto para los chicos como para la familia y las escuelas donde los niños concurren. Sobre este punto —y ante la actual situación de pandemia— García indicó que "se viene trabajando de forma virtual. Desde el inicio de la cuarentena todos nuestros programas siguen activos". Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani de Bolivia (94.3 FM señal para todo el país) y 93.7 (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

/20210215/1106663783.html

/20210215/hay-que-recordarles-que-siguen-siendo-ninos-la-batalla-contra-el-cancer-infantil-1105397792.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cáncer infantil, vacuna contra coronavirus