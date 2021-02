https://mundo.sputniknews.com/20210215/bugatti-expone-al-desnudo-su-auto-de-produccion-en-serie-mas-caro--fotos-1106157202.html

Bugatti expone al desnudo su auto de producción en serie más caro | Fotos

Bugatti expone al desnudo su auto de producción en serie más caro | Fotos

El Centodieci debutó como concepto en agosto de 2019, y solo ahora, tras años poniéndose a punto, el fabricante italiano de autos de lujo comenzó a construir el primer prototipo del excepcional automóvil. Basado en el moderno Chiron, el Centodieci es un homenaje al icónico Bugatti EB110 de la década de 1990, y fue creado para celebrar el 110 aniversario de la marca. No obstante, en vez de 1.500 caballos de potencia del motor W16 de 8 litros del Chiron, el Centodieci goza de 1.600 caballos y logra alcanzar los 100 km/h en tan solo 2,4 segundos. Su velocidad máxima, a su vez, se limitará a 380 km/h, superior a la del Chiron Pur Sport (350 km/h), pero inferior a la velocidad máxima de la versión básica del Chiron (420 km/h). En los próximos meses, el prototipo se pondrá a prueba en un túnel de viento y en pista.Limitado a solo 10 ejemplares, el Centodieci es la oferta más exclusiva de la línea de Bugatti, y también el más caro. El precio del superdeportivo parte de los 9,7 millones de dólares. En comparación, Divo, del que se fabricarán 40 unidades, parte de los 6,06 millones. Solo Bugatti La Voiture Noire con sus 13,3 millones de dólares se puede calificar como el más caro de la marca. No obstante, cabe mencionar que no es un automóvil de producción, sino un hipercoche único en su tipo.Todos los 10 Bugatti Centodieci, a su vez, se vendieron en pedidos anticipados incluso antes del estreno del concepto, aunque las entregas no comenzarán hasta el 2022. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo confirmó que se convertirá en uno de los dueños del lujoso deportivo.

