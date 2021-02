https://mundo.sputniknews.com/20210215/autoridades-sanitarias-de-espana-ofrecen-un-balance-sobre-el-coronavirus--1106516143.html

Autoridades sanitarias de España ofrecen un balance sobre el coronavirus

Autoridades sanitarias de España ofrecen un balance sobre el coronavirus

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ofrece declaraciones a la prensa sobre la... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T17:36+0000

2021-02-15T17:36+0000

2021-02-15T18:31+0000

españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus

españa

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106305007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f37bd63752c205dd37559a9466be000.jpg

El coronavirus sigue a la baja en España, sin embargo, las muertes por el virus ascienden los 65.449 y los casos acumulados superan los 3 millones, mientras que más de un millón de personas ya han sido inmunizadas con las dos dosis de la vacuna. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, España contabilizó 30.251 nuevos contagios de COVID-19 desde el viernes 12 de febrero y 702 muertos por la enfermedad.La incidencia acumulada se sitúa en 416 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con lo que se confirma también la tendencia descendente del virus en España, ya que el viernes 12 la incidencia se situaban en los 496 casos.El valor, sin embargo, que continúa en valores de la tercera ola es el número de fallecidos, muy cerca de las muertes que se producían a finales de enero, en los días previos a llegar a la mayor incidencia de la enfermedad."El proceso de descenso de ocupación de UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos) es muy lento y por lo tanto tenemos que garantizar que la incidencia se mantiene en niveles bajos para dar margen a que las UCIs se recuperen", dijo el portavoz habitual de Sanidad, Fernando Simón.Los niveles de ocupación hospitalaria, peligrosamente altos en las últimas semanas, fueron motivo de preocupación de las autoridades, dado que en ocasiones pudo tener incidencia en la atención a otras enfermedades. Los últimos datos confirman un ligero descenso en estos niveles hasta el 37,95% en el caso de las UCIs, cuando en las últimas semanas la media nacional rondaba el 50 y varias comunidades lo superaban ampliamente, algo que no ocurre en la actualidad.Sobre la incidencia de la vacunación, el director del Centro de Alertas Sanitarias informó que se están comenzando a notar los resultados en los ancianos vacunados. "La incidencia en los mayores de 65 que están residiendo en residencias de mayores es menor ya que la incidencia observada en los mayores de 65 que no están residencias de mayores", dijo Fernando Simón. Algo que, confesó, "no se había observado desde el inicio de la pandemia".El representante del Ministerio de Sanidad también dijo no sentirse partidario de vacunaciones masivas en estadios de fútbol, en la línea con las recomendaciones de asociaciones médicas conocidas esta jornada; ya que en su opinión el sistema sanitario español tiene capacidad para no tener que recurrir a esos dispositivos.Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ha repartido una nueva remesa de las vacunas de Pfizer-BioNTech, exactamente 483.000 dosis han sido distribuidas entre las comunidades autónomas del total de 1.779.570 comprometidas por este laboratorio para el mes de febrero. Se espera que la llegada de nuevas vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca permita acelerar el proceso de vacunación este mes.Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció que en España se fabricarán, al menos, cuatro vacunas contra el COVID-19 y que se trabaja en la creación de un pasaporte vacunal.También investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas informaron que lograron obtener un nanomaterial que es capaz de eliminar el coronavirus en mascarillas, tejidos y en superficies de contacto.

/20210205/espana-descarta-la-vacuna-de-astrazeneca-para-los-mayores-de-55-anos-1094344205.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus, pandemia de coronavirus