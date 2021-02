https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106909469.html

ONU pide a Irán que coopere plenamente con el Organismo de Energía Atómica

ONU pide a Irán que coopere plenamente con el Organismo de Energía Atómica

ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide a Irán que coopere plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T23:29+0000

2021-02-15T23:29+0000

2021-02-15T23:33+0000

internacional

plan de acción integral conjunto (paic)

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103660/34/1036603433_0:0:2323:1308_1920x0_80_0_0_d96b50eca49aec3058dce4254283700a.jpg

El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Mojtaba Zonnour, dijo que si los países europeos no resolvían la cuestión de las sanciones estadounidenses contra la industria bancaria y financiera de su país y no facilitaban la normalización de las exportaciones de petróleo antes del 21 de febrero, Teherán limitaría su cooperación con el OIEA.El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Kazem Gharib Abadi, dijo que el OIEA había sido informado de los planes de Teherán de limitar las inspecciones y que el 23 de febrero se iba a ejecutar la ley correspondiente del Parlamento.El portavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo en una sesión informativa que la ONU estaba pidiendo a todas las partes que se adhirieran al acuerdo nuclear con Irán.A principios de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo a Fareed Zakaria, de CNN, que Estados Unidos debe eliminar las sanciones impuestas a la nación persa y volver al acuerdo nuclear si realmente quiere discontinuar con las políticas del expresidente Donald Trump (2017-2021).Zarif subrayó que a finales de febrero Teherán iba a reducir la presencia de los inspectores de la ONU en el país, pero "eso no significa que la ventana esté totalmente cerrada".En diciembre, los miembros del Plan Integral de Acción Conjunta expresaron su disposición a apoyar el posible regreso de Estados Unidos al acuerdo, algo que se consideraba muy probable tras la toma de posesión de Joe Biden, que era vicepresidente de ese país cuando se negoció el acuerdo nuclear con Irán.En 2015, Irán firmó el PAIC con Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, el cual exigía al país reducir su programa nuclear y rebajar severamente sus reservas de uranio a cambio de un alivio de las sanciones, incluido el levantamiento del embargo de armas cinco años después de la adopción del acuerdo.En 2018, Washington abandonó su postura conciliadora con Irán, retirándose del acuerdo nuclear y aplicando políticas de línea dura contra Teherán, lo que provocó que la nación persa abandonara en gran medida sus obligaciones en virtud del pacto.En diciembre, Irán aprobó una ley para aumentar su enriquecimiento de uranio y detener las inspecciones de la ONU a sus instalaciones nucleares en respuesta al asesinato del físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh.A principios de enero, la organización de energía atómica de Irán anunció que el país había logrado enriquecer uranio al 20% en la planta de enriquecimiento de combustible de Fordow.

/20210120/iran-promete-volver-a-acatar-el-pacto-nuclear-si-eeuu-hace-lo-mismo-1094165359.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

plan de acción integral conjunto (paic), oriente medio