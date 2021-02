https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106895673.html

Filme guatemalteco La Llorona gana Premio Satellite a Mejor Película Internacional

Filme guatemalteco La Llorona gana Premio Satellite a Mejor Película Internacional

SAN SALVADOR (Sputnik) — La película guatemalteca 'La Llorona', nominada a los Globos de Oro y en la lista de precandidatas al Oscar, ganó el Premio Satellite... 15.02.2021, Sputnik Mundo

"¡Guatemala en todo! ¡Muchísimo honor! La Llorona ganadora del Premio Satellite de la International Press Academy (IPA) a Mejor Película Internacional", reaccionó Bustamante en su cuenta de la red social Instagram.La cinta guatemalteca se impuso en su categoría a Another Round (Dinamarca), Tove (Finlandia), A Sun (Taiwán), Jallikattu (India), Ya no estoy aquí (México), Atlantis (Ucrania), My Little Sister (Suiza) y Two of us (Francia).La Llorona narra cómo el fantasma de Alma, una mujer indígena asesinada tras ver cómo sus hijos eran ahogados durante un ataque militar a su pueblo, acosa a un general juzgado 30 años después por crímenes de lesa humanidad, y que resulta absuelto.Esta fue la edición 25 de los premios de la IPA, asociación global que reúne a periodistas especializados en la industria del entretenimiento, que este año también reconoció a figuras como Tilda Swinton, Sasha Baron Cohen y el ya fallecido Chadwick Boseman.

