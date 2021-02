https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106717923.html

Expresidente argentino Carlos Menem es sepultado en Buenos Aires

Expresidente argentino Carlos Menem es sepultado en Buenos Aires

BUENOS AIRES (Sputnik) — Los restos del expresidente argentino Carlos Saúl Menem (1989-1999) fueron sepultados en el cementerio islámico de la localidad de La... 15.02.2021

américa latina

carlos menem

argentina

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del exmandatario desde el Congreso de la Nación, donde fue velado, hasta el camposanto, culminó cerca de las 17:00, hora local (20:00 GMT), y el féretro recibió los honores militares asignados a los jefes de estado. A pesar de convertirse al catolicismo para ser presidente y profesar ese culto en entrevistas y redes sociales, Menem recibió un entierro musulmán, como buen hijo de inmigrantes sirios.En el sector N del cementerio islámico se leyó la primera Sura del Corán y la única mujer en la primera línea de oradores fue su hija, Zulema, quien se mostró conmocionada a lo largo de la ceremonia.Luego, sí, el feretro fue enterrado en dirección hacia la Meca, y cubierto por dos banderas, la de Argentina y la de la provincia de La Rioja y la camiseta del Club Atlético River Plate, del cuál era socio y simpatizante, justo mientras sonaba la marcha fúnebre.Las muertes de MenemEl lugar en el que fue enterrado el expresidente no estuvo exento de polémicas.Años después del fallecimiento de Carlos Jr, la exesposa de quien fuera presidente argentino en dos períodos, Zulema Yoma, denunció que su hijo murió a causa de un atentado, una hipótesis que el propio Menem negó durante décadas.Esa fue la más resonante de las muertes en las que Menem estuvo envuelto, ya sea por denuncias judiciales como por meras acusaciones mediáticas, pero no la más grave.El exmandatario fue procesado en 2015 por sospechas de que entorpeció la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994 y que causó 85 decesos.Cuatro años después fue absuelto.Sergio Burstein, uno de los familiares de víctimas del atentado a la AMIA dijo en una entrevista al canal C5N que "con la muerte de Carlos Saúl Menem se va una gran posibilidad de saber la verdad de saber quiénes son los responsables y porque volaron a la AMIA y la embajada (de Israel, en 1992)".Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en la localidad de Anillaco, La Rioja (oeste), y comenzó a interesarse en la política a principios de la década de 1950, al conocer al entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974).Años después, en plena dictadura militar, sería uno de los fundadores, en la clandestinidad, de la Juventud Peronista de La Rioja, y en 1972 fue uno de los pasajeros que viajó en el avión junto al propio Perón en su regreso desde el exilio en España.En 1989 fue elegido como el primer presidente del peronismo tras la proscripción del partido durante la dictadura al vencer en la interna al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Antonio Cafiero, —a quién después incluyó en su lista—, y luego al candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Angeloz, quien era apoyado por el resto de los partidos liberales.Carlos Menem asumió la presidencia de manera anticipada por la crisis política que acorraló a Ricardo Alfonsín (1983-1989) y encarnó en su figura a un líder carismático, cercano a la clase trabajadora y promotor de una revolución productiva que nunca llegó.A la postre, Menem dejó el país sumido en un profundo desempleo y despojado de la mayoría de sus empresas públicas, síntomas que terminaron con el argentinazo del 2001, que derrocó al presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), su sucesor.Pero, además, Menem es recordado por muchos como el mandatario que sumergió a la sociedad argentina en una profunda degradación cultural, respaldada en una fantasiosa convertibilidad cambiaria en la que cada peso argentino valía un dólar, a costa de toma de deuda y las citadas privatizaciones.Durante la década menemista, Argentina duplicó su deuda externa hasta alcanzar los 122.000 millones de dólares, compromisos que terminó de pagar recién en 2006.Menem buscó volver a la presidencia en 2003, cuando ganó la primera vuelta de la elección presidencial con el 24,45%; sin embargo, decidió no presentarse a la segunda vuelta por un "agotamiento" que confesó años después.Eso convirtió en presidente al también peronista Néstor Kirchner (2003-2007).En 2005 y 2011 volvió al Senado, para después alejarse de la vida política activa por unos años.En 2017, a los 87 años, probó suerte otra vez en el Congreso, ya aquejado por diversas enfermedades, y regresó triunfante a ocupar un escaño otra vez en la cámara alta.

