Defensoría peruana exige lista de beneficiados irregularmente con vacuna china

"Exigimos a la Universidad Cayetano Heredia [encargada de los ensayos clínicos] la entrega inmediata de lista de instituciones y personas que recibieron irregularmente vacunas contra el COVID-19 experimentales reservadas para personal vinculado a investigación. Celeridad y transparencia para no afectar la confianza en el proceso de vacunación", indicó la institución a través de su cuenta en Twitter.En los últimos días, el expresidente, Martín Vizcarra (2018-2020), así como la excanciller, Elizabeth Astete y dos viceministros de Salud revelaron haber sido beneficiados con vacunas enviadas por Sinopharm, a pesar de que estas no estaban destinadas para el uso de funcionarios sino para la protección del equipo de profesionales que participó en los ensayos clínicos realizados en 2020.La universidad Cayetano Heredia confirmó el sábado 13 de febrero que Vizcarra no participó en los ensayos y la Defensoría está exigiendo que entregue la información completa de las personas que fueron inmunizadas indebidamente.A la fecha, Perú registra 43.703 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.235.298 infectados.

